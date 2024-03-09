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Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Тернана
Пиза - Тернана: обзор матча 09 марта 2024
Пиза
09.03.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 29 тур
1 : 0
Завершен
Тернана
89'
С. Морео
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Тернана
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Сгарби
90'
Замена
F. Dionisi
️️️️
Ф. Карбони
ГОЛ! 1:0!
С. Морео
Пас отдал
М. Велозу
89'
Замена
М. Велозу
️️️️
T. Esteves
81'
79'
Замена
Я. Лабойко
️️️️
Н. Пюухтия
78'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
А. Фавилли
69'
Замена
А. Раймондо
️️️️
Г. Перейро
Замена
P. Beruatto
️️️️
А. Калабрези
61'
Замена
М. Валоти
️️️️
Л. Трамони
46'
42'
Желтая карточка
А. Фавилли
Желтая карточка
М. Марин
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
19
Марко Капуано
(К)
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
71
Грегорио Луперини
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
26
Гастон Перейро
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Mattia Sala
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Тернана
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
90
Iulius Marginean
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
11
Jan Zuberek
ЦФ
4-3-1-2
22
33
Калабрези
5
Канестрелли
4
Караччоло
4
Барбиери
19
30
8
Марин
21
Трамони
32
Морео
27
4-2-2-2
1
15
Касасола
3
32
Сгарби
19
Капуано
71
Луперини
8
Пюухтия
16
Аматуччи
26
Перейро
99
Фавилли
29
Карбони
19
44
Велозу
44
Велозу
19
21
Трамони
10
Валоти
10
Валоти
21
Трамони
33
Калабрези
20
20
33
Калабрези
8
Пюухтия
27
Лабойко
27
Лабойко
8
Пюухтия
99
Фавилли
20
Дистефано
20
Дистефано
99
Фавилли
29
Карбони
65
65
29
Карбони
26
Перейро
9
Раймондо
9
Раймондо
26
Перейро
Остались в запасе
Пиза
Тернана
12
Николас
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
16
Mattia Sala
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Ян Млакар
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
11
Jan Zuberek
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
16
Mattia Sala
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Ян Млакар
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Франки
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
5
Gabriele Boloca
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
11
Jan Zuberek
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Статистика матча Пиза - Тернана
1
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
16
17
Офсайды
0
1
Количество передач
539
285
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джуа
Стадион:
Арена Гарибальди
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