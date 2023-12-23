Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Парма - Тернана
Парма - Тернана: обзор матча 23 декабря 2023
Парма
23.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 18 тур
3 : 1
Завершен
Тернана
10'
Д. Ман
52'
В. Сиприен
55'
А. Бернабе
8'
А. Раймондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Тернана
88'
Желтая карточка
I. Marginean
78'
Замена
I. Marginean
️️️️
A. Celli
Замена
Эрнани
️️️️
А. Бернабе
77'
Замена
А. Партипило
️️️️
Д. Ман
71'
69'
Желтая карточка
C. Favasuli
69'
Замена
A. Celli
️️️️
Т. Касасола
57'
Замена
C. Favasuli
️️️️
N. Corrado
ГОЛ! 3:1!
А. Бернабе
Пас отдал
Д. Ман
55'
Замена
А. Бонни
️️️️
Г. Шарпантье
54'
ГОЛ! 2:1!
В. Сиприен
Пас отдал
Д. Ман
52'
46'
Замена
V. Mantovani
️️️️
Я. Лабойко
Замена
В. Сиприен
️️️️
С. Сом
46'
Замена
В. Кулибали
️️️️
G. Di Chiara
46'
14'
Желтая карточка
Я. Лабойко
ГОЛ! 1:1!
Д. Ман
Пас отдал
А. Бернабе
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Раймондо
Пас отдал
N. Corrado
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
18
Сесар Фаллетти
(К)
АП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Парма
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
23
Эрнани
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
76
Filippo Novelli
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Чичисола
71
Осорио
3
Циркати
15
Дель Прато
19
Сом
80
Бернабе
24
Эстевес
27
Ман
9
Шарпантье
9
Бенедичак
17
4-3-1-2
1
15
Касасола
19
Капуано
3
23
Диаките
8
Пюухтия
27
Лабойко
91
18
Фаллетти
20
Дистефано
9
Раймондо
17
26
Кулибали
26
Кулибали
17
19
Сом
25
Сиприен
25
Сиприен
19
Сом
80
Бернабе
23
Эрнани
23
Эрнани
80
Бернабе
27
Ман
21
Партипило
21
Партипило
27
Ман
9
Шарпантье
14
Бонни
14
Бонни
9
Шарпантье
15
Касасола
3
3
15
Касасола
90
90
91
2
2
91
27
Лабойко
13
13
27
Лабойко
Остались в запасе
Парма
Тернана
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
77
Габриэл Бразао
ВР
76
Filippo Novelli
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
65
Federico Dionisi
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
76
Filippo Novelli
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
65
Federico Dionisi
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Парма - Тернана
3
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
7
10
Офсайды
0
4
Количество передач
553
390
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи
(Л'Аквила)
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Тернана
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:02
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:02
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+