Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Тернана - Пиза
Тернана - Пиза: обзор матча 26 декабря 2023
Тернана
26.12.2023, вторник, 17:00
Италия. Серия В, 19 тур
1 : 1
Завершен
Пиза
46'
Ф. Соренсен
23'
Л. Трамони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тернана - Пиза
79'
Замена
М. Валоти
️️️️
Л. Трамони
Замена
F. Dionisi
️️️️
С. Фаллетти
79'
Замена
I. Marginean
️️️️
Я. Лабойко
68'
Замена
N. Corrado
️️️️
A. Celli
68'
68'
Замена
G. Masucci
️️️️
М. Д'Алессандро
68'
Замена
Х. Херманнссон
️️️️
T. Esteves
Желтая карточка
С. Диаките
64'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
Г. Луперини
61'
Замена
C. Favasuli
️️️️
Т. Касасола
61'
Желтая карточка
Т. Касасола
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Соренсен
46'
46'
Замена
А. Надь
️️️️
G. Piccinini
Желтая карточка
Я. Лабойко
43'
Желтая карточка
С. Фаллетти
40'
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Трамони
13'
Желтая карточка
G. Piccinini
5'
Желтая карточка
М. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
71
Грегорио Луперини
ЦП
18
Сесар Фаллетти
(К)
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
21
Лисандру Трамони
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
76
Filippo Novelli
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
30
Alessandro De Vitis
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
3-2-2-1-2
1
4
Соренсен
3
3
23
Диаките
15
Касасола
27
Лабойко
71
Луперини
18
Фаллетти
9
Раймондо
20
Дистефано
3-3-2-2
12
Николас
4
Барбиери
5
Канестрелли
4
Караччоло
19
30
8
Марин
21
Трамони
77
Д'Алессандро
32
Морео
36
71
Луперини
8
Пюухтия
8
Пюухтия
71
Луперини
3
91
91
3
15
Касасола
2
2
15
Касасола
27
Лабойко
90
90
27
Лабойко
18
Фаллетти
65
65
18
Фаллетти
19
6
Херманнссон
6
Херманнссон
19
36
6
Надь
6
Надь
36
21
Трамони
10
Валоти
10
Валоти
21
Трамони
77
Д'Алессандро
26
26
77
Д'Алессандро
Остались в запасе
Тернана
Пиза
77
Габриэл Бразао
ВР
76
Filippo Novelli
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
22
Leonardo Loria
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
30
Alessandro De Vitis
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
76
Filippo Novelli
ВР
33
Christian Travaglini
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
30
Alessandro De Vitis
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Статистика матча Тернана - Пиза
4
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
15
8
Офсайды
1
3
Количество передач
302
520
Сейвы
1
6
Точность передач %
63
80
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Бонасина
(Бергамо)
Стадион:
Libero Liberati, Terni
Новости команд
Все
Тернана
Пиза
«Лацио» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Лацио» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.7
23 мая
«Пиза» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Пиза» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.66
16 мая
«Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
«Лацио» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Лацио» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.7
23 мая
«Пиза» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Пиза» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.66
16 мая
«Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+