Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Козенца - Тернана
Козенца - Тернана: обзор матча 02 декабря 2023
Козенца
02.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 15 тур
1 : 3
Завершен
Тернана
55'
Д. Тутино (П)
49'
Т. Касасола
60'
А. Раймондо
68'
А. Раймондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Тернана
Желтая карточка
М. Маррас
90'
+3
89'
Желтая карточка
C. Favasuli
87'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
84'
Замена
Г. Луперини
️️️️
С. Фаллетти
77'
Замена
V. Mantovani
️️️️
Т. Касасола
Замена
И. Воца
️️️️
С. Маццокки
75'
Красная карточка
Д. Чало
73'
70'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
Ф. Дистефано
69'
Замена
F. Dionisi
️️️️
К. де Бур
Замена
М. Маррас
️️️️
A. Florenzi
69'
68'
ГОЛ! 1:3!
А. Раймондо
Пас отдал
С. Диаките
Желтая карточка
A. Florenzi
62'
60'
Желтая карточка
К. де Бур
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Раймондо
Пас отдал
Ф. Дистефано
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тутино
55'
49'
ГОЛ! 0:1!
Т. Касасола
Пас отдал
C. Favasuli
46'
Замена
C. Favasuli
️️️️
A. Celli
43'
Желтая карточка
A. Celli
Замена
Ф. Форте
️️️️
Л. Канотто
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
14
Джакомо Чало
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
27
Луиджи Канотто
ПВ
13
A. Meroni
(К)
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
15
Тиаго Касасола
ЦФ
8
Кес де Бур
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
7
Мануэль Маррас
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
3-1-2-4
1
Микаи
2
32
Сгарби
4
14
Чало
7
Прашелик
27
Канотто
13
99
Тутино
30
Маццокки
34
4-1-5
1
4
Соренсен
3
3
23
Диаките
27
Лабойко
15
Касасола
20
Дистефано
9
Раймондо
18
Фаллетти
8
де Бур
34
7
Маррас
7
Маррас
34
30
Маццокки
42
Воца
42
Воца
30
Маццокки
27
Канотто
32
Форте
32
Форте
27
Канотто
20
Дистефано
8
Пюухтия
8
Пюухтия
20
Дистефано
3
2
2
3
15
Касасола
13
13
15
Касасола
18
Фаллетти
71
Луперини
71
Луперини
18
Фаллетти
8
де Бур
65
65
8
де Бур
Остались в запасе
Козенца
Тернана
77
Leonardo Marson
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
90
Iulius Marginean
ЦП
30
Ottavio Gabriele Garau
ЦФ
20
Edoardo Della Salandra
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Козенца - Тернана
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Perenzoni, Italy
Стадион:
Stadio San Vito, Cosenza
Новости команд
Все
Козенца
Тернана
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Мохаммед Сиссоко будет играть в итальянской Серии B
2017.02.17 20:50
Бывший тренер сборной России возглавил «Тернану»
2016.07.01 16:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+