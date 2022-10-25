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03.07.2019 16:2610 мая 2019 года Яя Туре завершил карьеру. Об этом футбольному миру сообщил его агент Дмитрий Селюк. Но не прошло и трех месяцев,как бывший футболист «Сити» вернулся в большой футбол. 16 июня игрок подписал контракт с командой из первой лиги Китая п
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13.05.2019 20:21Всем привет. Украшением сезона в Английской премьер лиги был бы матч Ливерпуль – Манчестер Сити. А то складывается такое чувство что точка в чемпионской гонке не поставлена. Манчестер Сити стал чемпионам благодаря 11 миллиметрам в игре с Ливерпулем.
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19.04.2019 19:05Прогноз на матч Английской Премьер Лиги Манчестер Сити – Тоттенхэм. Игра состоится 20 апреля 2019 года в 14-30 по МСК. Думаю что Манчестер Сити отступать в чемпионате не куда и дома они одержат победу. С Тоттенхэма хватит и Лиги Чемпионов в этом сез
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14.03.2019 20:49
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