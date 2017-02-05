Спаситель горожан.

Габриэль Жезус взорвал этот вечер забив два отличных гола, один из которых оказался победным. Нельзя не отметить, что Габриэль смотрелся на протяжении всего матча великолепно и имел еще возможности отличиться. Дела у парня в клубе идут с геометрической прогрессией. Три гола и две передачи в трех матчах , а ведь ему всего 19 лет. Он отлично вписался в игру горожан скоростной, креативный, напористый. Бросается в глаза, что парень приехал не на банке сидеть за огромные деньги, у него настоящий голевой голод, страсть в глазах. Его голы Суонси были не случайным отскоком, все получилось зрелищно с огоньком, как говориться смотреть приятно. Если все продолжится в таком же темпе, то Сити урвал бриллиант пускай еще не обрамлённый, но очень ценный.
Но и в сборной у Жезуса статистика впечатляющая пять голов и три передачи в шести матчах, и ко всему этому в довесок является золотым призером олимпиады в Рио. Смотря на его игру хочется думать, что наконец то в сборной Бразилии появился отличный нападающий, на которого будут рассчитывать в погоне за кубком чемпионов мира.