Спаситель горожан.

Сегодня синяя часть Манчестера ликует. Габриэль Жезус взорвал этот вечер.

Габриэль Жезус взорвал этот вечер забив два отличных гола, один из которых оказался победным. Нельзя не отметить, что Габриэль смотрелся на протяжении всего матча великолепно и имел еще возможности отличиться. Дела у парня в клубе идут с геометрической прогрессией. Три гола и две передачи в трех матчах , а ведь ему всего 19 лет. Он отлично вписался в игру горожан скоростной, креативный, напористый. Бросается в глаза, что парень приехал не на банке сидеть за огромные деньги, у него настоящий голевой голод, страсть в глазах. Его голы Суонси были не случайным отскоком, все получилось зрелищно с огоньком, как говориться смотреть приятно. Если все продолжится в таком же темпе, то Сити урвал бриллиант пускай еще не обрамлённый, но очень ценный.

Но и в сборной у Жезуса статистика впечатляющая пять голов и три передачи в шести матчах, и ко всему этому в довесок является золотым призером олимпиады в Рио. Смотря на его игру хочется думать, что наконец то в сборной Бразилии появился отличный нападающий, на которого будут рассчитывать в погоне за кубком чемпионов мира.