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  • Семин прокомментировал увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Семин прокомментировал увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. Российского специалиста сегодня отправили в отставку.

«Наверное, это часть тренерской профессии. Все хотят и ждут мимолетного результата. Пришел – и должен делать чудо. Но этого чуда не произошло. Станислав Саламович – опытный человек. Он тоже принял участие, оставаться или уходить. Наверное, у него тоже были какие-то основания, чтобы уйти», – сказал Семин.

  • Черчесов возглавил Казахстан летом 2024 года.
  • При нем команда провела 6 матчей: 5 поражений, 1 ничья.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (3)
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7:1
1737971798
ничего, следующий придёт и выведет казахстан на ЧМ с помощью багажа черчесова)
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ScarlettOgusania
1737972819
что там комментировать: всего-то 5 "достойных поражений" и ничья, и ни одного гола в ворота противников, шикарнейший "багаж"..!) даже у Коли Писарева в бытность его тренером в Химках было больше...
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Гор--google
1737977921
Ещё один пример,и доказательство бездарности этого пассажира.
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