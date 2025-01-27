Семин прокомментировал увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. Российского специалиста сегодня отправили в отставку.

«Наверное, это часть тренерской профессии. Все хотят и ждут мимолетного результата. Пришел – и должен делать чудо. Но этого чуда не произошло. Станислав Саламович – опытный человек. Он тоже принял участие, оставаться или уходить. Наверное, у него тоже были какие-то основания, чтобы уйти», – сказал Семин.