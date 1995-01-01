Что известно о новом клубе легенды Манчестера Сити, которого сватали в Тамбов?

10 мая 2019 года Яя Туре завершил карьеру. Об этом футбольному миру сообщил его агент Дмитрий Селюк. Но не прошло и трех месяцев,как бывший футболист «Сити» вернулся в большой футбол. 16 июня игрок подписал контракт с командой из первой лиги Китая п

ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ ФУТБОЛИСТА

Для начала быстро вспомним все,через что прошел Яя Туре за последние несколько лет. В сезоне 2016/2017 у агента футболиста случился конфликт с новым тренером клуба Хосепом Гвардиолой. Следствием конфликта стало появление Ивуарийца на поле всего один раз за сезон. Он вышел в матче против « Кристал Пэлас» и отметился дублем. В конце сезона 2017/2018 появляются первые слухи об уходе Яя из Сити , где он играл с 2010 года (230 матчей 59 голов). В мае 2018 года Туре покинул клуб и перебрался в Греческий Олимпиакос,где сыграл всего 5 матчей. 10 мая 2019 объявил о завершении карьеры.

Яя Туре с титулом Чемпиона Английской Премьер-Лиги

ТУРЕ И ТАМБОВ

Начиная с июня 2018 агент футболиста Дмитрий Селюк давал множество комментариев о своем клиенте.Говорил,что футболист все еще хочет играть. Выглядело это так,будто он таким способом подыскивает желающих принять игрока. И вот,в декабре этого же года Селюк впервые говорит о возможном возобновлении карьеры Ивуарийца в России :

«Туре может оказаться в России, почему нет. Уверен, Яя не помешает ни одной команде. Это футболист серьезного уровня, выигравший в клубном футболе все, что возможно.»

В январе 2019 появились слухи о переходе Туре в Питерский «Зенит». Яя даже говорил,что может помочь набраться игрокам Зенита опыта,которого им,якобы, не хватает. В апреле Ивуариец сменил амплуа и попробовал себя в роли агента. Не сложилось. Потом Яя получил тренерскую лецензию С и неоднократно в своих интервью говорил о том,что может тренировать и играть одновременно.

И вот мы плавно подошли к истории Яя Туре с командой из Тамбова. В мае Россиян окатили слухи о переходе игрока помощником Григоряна в ФК « Тамбов». Все началось с того,что журналист Иван Карпов в своем твиттер-аккаунте рассказал, что футболиста ждут в Тамбове. На это отреагировал даже генеральный директор команды Павел Худяков :

»Яя Туре в «Тамбове» — это полная чушь, — сказал он в интервью «Чемпионату». — Да, у меня был разговор с Селюком. Но никакой конкретики, никаких цифр и так далее не было. Я должен делать так, как будет в интересах команды. Я должен слушать только главного тренера. Если Григорян мне скажет, что Туре ему нужен, я буду работать в этом направлении. Но на данный момент за этим ничего нет.»

Чуть позже по этому поводу высказался и Дмитрий Селюк :

«Тамбов» уже подписал часть моих игроков. По Туре еще нет решения, я ничего никогда не исключаю, тем более «Тамбов» со мной сотрудничает. Яя получил бумаги где-то три дня назад, эти бумаги дают ему право работать помощником тренера. Есть три предложения официальных, три разных места, где он может работать.

Яя не интриган, если он придет, то придет работать. У него все в порядке с деньгами, поэтому посмотрим. Пока даже близко нет конкретного выбора, я со следующей неделе начну общаться на эту тему с разными командами. Туре будет где-то работать — это сто процентов, вариант с РПЛ тоже рассматривается»

С Тамбовом у Яя не сложилось. И вот, 16 июня Туре подписал контракт с клубом из Китая «Циндао Хайню».

ЦИНДАО ХАЙНЮ ФК

Команда,в которую перешел Яя Туре была создана в 2013 году. Основали ее бывшие игроки и тренеры ,выступавшие за целую провинцию Шаньдун. Базируется клуб в крупнейшем городе этой провинции– Циндао.Там же и находится их домашний стадион «Ичжун». Климат достаточно жаркий. Средняя годовая температура +12 градусов. В таких условиях можно комфортно играть почти круглый год. Дебют в первой лиге Китая по футболу у «Циндао» прошел в 2014 году. В 2018 году команда заняла 4-ое место по результатам сезона. Напомню,что только первые 2 места выходят в Суперлигу Китая. В данный момент в Китае идет межсезонье. И по результатам пятнадцати матчей команда занимает первое место с отрывом в 4 очка от главного преследователя «Гуйчжоу Чжичэен». На данный момент лучшим бомбардиром команды является тридцати трех летний Бразилец Клео (Ранее выступал за Португалский клуб «Кова-Да-

-Пьедаде»), отгрузивший 11 мячей в 15 матчах. Так же в этом сезоне команда установила личный рекорд по голам. В матче против «Шанхай Шэньсинь игроки Циндао забили аж 9 голов (9-2). А Клео отметился хет-триком.

Логотип команды «Циндао Хайню».

ПОЧЕМУ ЯЯ ПЕРЕШЕЛ В ЦИНДАО ХАЙНЮ?

Яя Туре,прежде чем перейти в «Циндао Хайню» полгода пробыл свободным агентом и регулярно пробовал себя в разных футбольных отраслях. Он был и агентом (Правда всего 1 игрока. Девятнадцатилетний Нигериец Джозеф.), получил тренерскую категорию С, был футбольным экспертом для Sky Sport и регулярно бросался громкими фразами о своей карьере в прямом эфире. Вместе со своим агентом Яя провел пиар-компанию самого себя с целью поиска клуба. После того,как Туре ушел из Сити , карьера игрока пошла на спад. В «Олимпиакосе» игрок суммарно наиграл не более 250 минут и не сделал никаких результативных действий. Любопытно, что многие СМИ объявили переход Яя из Олимпиакоса,где тот уже долгое время не играет и является свободным агентом. Эти полгода Туре часто связывали с РПЛ. Сперва с Зенитом (Клуб в прошлом году подписал возрастного Маркизио), потом, когда стало понятно,что Российским грандам он не пригодится, с клубами гораздо меньшей обоймы,но довольно многообещающими (Тамбов). Сам Яя даже сказал,что считает Российский чемпионат сильнее Украинского. Было прекрасно видно,что игрок хочет играть. Россия является хорошим вариантом для продолжения карьеры игрока ,которому 36 лет. Не самый сильный чемпионат,но и не самый слабый. Чемпионат с хорошим качеством игры и высокими зарплатами. Но что-то пошло не так и игрок не оказался в РПЛ. Сейчас же Яя перешел в команду, которая еще никогда не выделялась своими достижениями. Главное,пожалуй, первое место в 3-ем по силе девизионе Китая в 2013 году. Подробностей контракта не оглашалось. Сугубо по моему мнению тут лишь несколько вариантов. 1)Зарплата.

Уже ни для кого не новость,что команды из Китая предлагают огромные деньги даже не «звездным» игрокам.

2) Единственное предложение и отдых.

Судя по тому,как активно Яя продвигал себя ,почти крича «Заберите меня в свой клуб»,а в итоге так и не оказался в топ-чемпионатах.Есть вероятность,что это просто одно из немногих предложений,которые он получил. Ну или игрок просто хочет поиграть в свое удовольствие.Футболист-то уже не молодой.

3) Возможно ему все же предоставят тренерский опыт в команде. Сам Яя Туре неоднократно писал и говорил о том,что хочет тренеровать и играть одновременно. Так его сватали даже в «Порту». Если Китайская команда даст ему свободу в штабе (Об этом пока не было никакой информации и является лишь предположением), то игрок может набраться опыта и вернуться в Европу.Возможно даже в Манчестер Сити.

ЭПИЛОГ

Яя Туре один из лучших игроков последних 10 лет. Он успел поиграть в Барселоне, Монако и Манчестере. Стал легендой Сити. За карьеру успел выиграть множество трофеев в Испании и Англии. Со сборной выиграл Кубок Африки. Всего за карьеру у футболиста набралось целых 17 трофеев! Четыре раза подряд он признавался футболистом года в Африке. Ивуариец успел поиграть в Украинском чемпионате. С 2003 по 2005 годы он выступал за Донецкий Металлург. И теперь,спустя много лет он имеет шанс стать отличным тренером. Может когда-нибудь, после того,как он наберется опыта в Китае, Туре вновь приедет в Европу ,но уже в качестве тренера какой-нибудь команды и выиграет трофей. Ну а нам остается только наблюдать за этим и надеяться ,что мы снова увидим игрока на Европейских стадионах.

Собрал всю информацию и написал статью: Студент кафедры «Журналистика» Ягов Вадим

Часть информации взяты с сайтов : Sportbox.ru ; Championat.ru