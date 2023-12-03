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    Бомбалейла Все блоги -

    Холанд резко отреагировал на мемы с его агрессивным лицом – ответил шутникам одной фразой

    5 декабря, 18:50
    Угадаете, что он написал?

    «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» выдали огненный матч в английском чемпионате. Команды сыграли вничью 3:3. Хозяева поля – футболисты из Манчестера – могли в концовке вырвать победу. Джек Грилиш выскочил один на один с вратарем, но арбитр остановил атаку, назначив штрафной в пользу «Сити». Игроки в небесно-голубой форме накинулись на судью, показывая, что тот принял неверное решение, лишившее команду права на футбольный буллит. Особенно агрессивен был Эрлинг Холанд.

    Фото с разгневанным норвежцем мгновенно разлетелось по соцсетям в виде всевозможных мемов.

    Сам Холанд отреагировал на появляющиеся в сети картинки. Похоже, у Эрлинга все в порядке не только с голевым чутьем, но и с чувством юмора. «Это заставило меня сегодня впервые улыбнуться», – написал Холанд. Кстати, за свое агрессивное поведение он получил не только десяток мемов, но и желтую карточку.

    Фото: Football Funny, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press

    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +442

      TANNER 5 декабря, 20:38

      Ван Дейк за аналогичное поведение получил штраф в 125к фунтов и дискву на матч.

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