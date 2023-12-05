Холанд резко отреагировал на мемы с его агрессивным лицом – ответил шутникам одной фразой

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» выдали огненный матч в английском чемпионате. Команды сыграли вничью 3:3. Хозяева поля – футболисты из Манчестера – могли в концовке вырвать победу. Джек Грилиш выскочил один на один с вратарем, но арбитр остановил атаку, назначив штрафной в пользу «Сити». Игроки в небесно-голубой форме накинулись на судью, показывая, что тот принял неверное решение, лишившее команду права на футбольный буллит. Особенно агрессивен был Эрлинг Холанд.

Фото с разгневанным норвежцем мгновенно разлетелось по соцсетям в виде всевозможных мемов.

Сам Холанд отреагировал на появляющиеся в сети картинки. Похоже, у Эрлинга все в порядке не только с голевым чутьем, но и с чувством юмора. «Это заставило меня сегодня впервые улыбнуться», – написал Холанд. Кстати, за свое агрессивное поведение он получил не только десяток мемов, но и желтую карточку.

Фото: Football Funny, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press