Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Холанд резко отреагировал на мемы с его агрессивным лицом – ответил шутникам одной фразой

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» выдали огненный матч в английском чемпионате. Команды сыграли вничью 3:3. Хозяева поля – футболисты из Манчестера – могли в концовке вырвать победу. Джек Грилиш выскочил один на один с вратарем, но арбитр остановил атаку, назначив штрафной в пользу «Сити». Игроки в небесно-голубой форме накинулись на судью, показывая, что тот принял неверное решение, лишившее команду права на футбольный буллит. Особенно агрессивен был Эрлинг Холанд.

Фото с разгневанным норвежцем мгновенно разлетелось по соцсетям в виде всевозможных мемов.

Сам Холанд отреагировал на появляющиеся в сети картинки. Похоже, у Эрлинга все в порядке не только с голевым чутьем, но и с чувством юмора. «Это заставило меня сегодня впервые улыбнуться», – написал Холанд. Кстати, за свое агрессивное поведение он получил не только десяток мемов, но и желтую карточку.

Фото: Football Funny, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press

Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Тоттенхэм Грилиш Джек Холанд Эрлинг
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TANNER
1701797900
Ван Дейк за аналогичное поведение получил штраф в 125к фунтов и дискву на матч.
Ответить
odessakmv
1702096190
"какая омерзительная рожа" (с)
Ответить
Главные новости
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
1
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
2
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
1
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
8
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+