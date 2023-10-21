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Блогер симулировал 100 сезонов футбольной игры – очень много неожиданных победителей

Football Manage 2024 выйдет в общую продажу в ноябре, но сейчас уже бета-версии доступны для тех, кто оформил предзаказ. Блогер с ником TomFM получил такую версии игры и провел эксперимент – просимулировал 100 лет FM24.

Таблица АПЛ-2123/24 выглядит так:

Что еще удивительного:

  • «Челси» в том сезоне вышел из Чемпионшипа в АПЛ. «Арсенал» – улетел в Лигу 1;
  • Сборная Румынии выиграла 3 ЧМ. Сборная Болгарии – 2;
  • У «Ньюкасла» три победы в ЛЧ и две ЛЕ;
  • «Ман Сити» выиграл 61 титул АПЛ из 100;
  • «Тоттенхэм» выиграл АПЛ лишь однажды – в 2065-м.

Фото: соцсети TomFM, Keystone Press/Agency

Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ньюкасл Тоттенхэм Арсенал Челси
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