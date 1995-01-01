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    Бомбалейла Все блоги -

    Блогер симулировал 100 сезонов футбольной игры – очень много неожиданных победителей

    21 октября, 15:05
    Сборная Румынии взяла 3 ЧМ.

    Football Manage 2024 выйдет в общую продажу в ноябре, но сейчас уже бета-версии доступны для тех, кто оформил предзаказ. Блогер с ником TomFM получил такую версии игры и провел эксперимент – просимулировал 100 лет FM24.

    Таблица АПЛ-2123/24 выглядит так:

    Что еще удивительного:

    • «Челси» в том сезоне вышел из Чемпионшипа в АПЛ. «Арсенал» – улетел в Лигу 1;
    • Сборная Румынии выиграла 3 ЧМ. Сборная Болгарии – 2;
    • У «Ньюкасла» три победы в ЛЧ и две ЛЕ;
    • «Ман Сити» выиграл 61 титул АПЛ из 100;
    • «Тоттенхэм» выиграл АПЛ лишь однажды – в 2065-м.

    Фото: соцсети TomFM, Keystone Press/Agency

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