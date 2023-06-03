Мбаппе против Холанда – у кого из звезд больше голов, титулов и подписчиков в соцсетях?

Заменят Месси и Роналду?

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд давно и по праву считаются самыми яркими представителями нового футбольного поколения. Оба игрока уже избавились от приставки «молодой талант» или «подающий надежды». Француз и норвежец – зрелые мастера высочайшего уровня, претендующие на самые престижные индивидуальные награды мирового футбола. Нередко приходилось слышать, что эти нападающие могут стать преемниками Криштиану Роналду и Лионеля Месси, образовав легендарное соперничество на долгие годы вперед. Пока такой сюжет себя не оправдывает: Мбаппе и Холанд выступают в разных чемпионатах, а потому прямой конкуренции между ними не наблюдается. И все же такое противостояние есть. И углядеть его можно в самых разных формах и проявлениях.

Например, в рейтинге самых дорогих футболистов планеты. Мбаппе и Холанд, по данным Transfermarkt, входят в тройку игроков с наивысшей актуальной стоимостью. Источник оценивает и того, и другого нападающего в 180 миллионов евро. Столько же прямо сейчас стоит и Джуд Беллингем. Интересно, что Мбаппе, по данным аналитиков, подешевел в сравнении со своей максимальной ценой. В 2018-и и 2019-м годах ценник на француза составлял 200 миллионов евро. А вот для Холанда нынешний показатель – пока наивысший за всю карьеру.

Сравнивать статистику норвежца и француза – дело сомнительное и может вызвать вполне справедливые критические отзывы. Мбаппе старше Эрлинга на полтора года и гораздо дольше выступает за топ-клуб. Килиан дебютировал во французской Лиге 1 еще в 2015-м. Тогда он играл за «Монако». Холанд оказался в топ-чемпионате лишь в 2020-м. Важно и то, что парни выступают на разных позициях. Норвежец – классический центральный нападающий: высокий, мощный и пробивной. Француз же часто действует на позиции вингера, причем может играть и справа, и слева. Он одинаково эффективен как в завершении атак, так и в подыгрыше. Оценивая статистические показатели игроков, необходимо учитывать все эти факторы.

Начнем с самого очевидного показателя для нападающих: количества забитых голов. На клубном уровне Мбаппе провел 350 официальных матчей и забил 270 мячей. В среднем французу требуется 98,5 минут на то, чтобы поразить ворота соперника.

У Холанда 258 официальных матчей и 206 голов. В среднем на гол он тратит 87 игровых минут. Отметим и количество голевых передач, сделанных футболистами. У Эрлинга их 50, у Мбаппе – 120, что также объясняется разностью в игровых амплуа.

Сравним количество трофеев, завоеванных футболистами. Перед этим вновь скажем о том, что Мбаппе гораздо дольше играет на топ-уровне. Кроме того, француз представляет самый титулованный клуб своей страны, «ПСЖ». Эта команда доминирует во французском чемпионате и выигрывает почти все внутренние титулы. Мбаппе, кстати, впервые взял золото Лиги 1 еще выступая за «Монако». Всего же за карьеру Килиан завоевал уже 14 трофеев на клубном уровне.

У Холанда на данный момент 9 титулов. Но как тут не сказать о важности качества, а не количества наград? Норвежец в прошлом, дебютном для него сезоне за «Манчестер Сити» значительно улучшил свое футбольное резюме, выиграв АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Солидная коллекция!

«Зато у Мбаппе есть Кубок мира, выигранный со сборной Франции» – скажут фанаты Килиана и будут правы. Этот успех нападающего трудно переоценить. Кроме того, Мбаппе брал с национальной командой серебро мундиаля в Катаре, а еще побеждал в розыгрыше Лиги наций. Но и тут болельщикам Холанда есть что возразить – в отличие от французов, норвежцы не входят в число фаворитов на крупных турнирах. Так что шансы двух звезд добиться успеха со своими сборными несопоставимы.

Зато вполне можно сравнить количество подписчиков Мбаппе и Холанда в соцсетях. Открываем страницу француза. Прямо сейчас у него 111 миллионов фолловеров. У норвежца цифры куда скромнее, но все равно выглядят впечатляюще – за жизнью форварда следят 38 миллионов подписчиков.

Подытожим:

1. Трансферная цена двух нападающих идентична.

2. Мбаппе забил больше мячей, чем Холанд. Но в среднем норвежцу требуется меньше времени на гол, чем французу. Вполне вероятно, что уже через несколько лет Эрлинг догонит и перегонит Килиана в бомбардирском рейтинге.

3. Уроженец Парижа завоевал заметно больше командных трофеев, чем Холанд. Но международных титулов в клубном футболе у Мбаппе пока нет. А вот норвежец поднимал над головой Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.

4. Мбаппе – один из самых популярных спортсменов мира в соцсетях. Холанду в этом смысле есть к чему стремиться.

Уважаемые читатели! Что вы думаете о соперничестве Холанда и Мбаппе? Хотели бы вы, чтобы эти нападающие оказались в одном чемпионате? Или, возможно, вы ждете, что когда-нибудь они объединятся в одной команде? Интересно ли вам увидеть продолжение этой статьи – сравнение финансовых показателей звезд? Мы подсчитаем зарплату футболистов и их доходы от спонсоров. Ждем ваших комментариев! И до встречи на «Бомбардире»!

Фото: Panoramic, Fabio Ferrari, IMAGO/Nigel Keene, Glenn Gervot / Global look press