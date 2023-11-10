Рейтинг лучших команд в истории британского футбола: достижения «Челси», «Ливерпуля» и «Ман Сити» Пепа Гвардиолы

Какая команда главная в истории британского футбола? «Манчестер Юнайтед» образца 2007-2011? Непобедимый «Арсенал»? Текущий «Манчестер Сити»? Давайте обратимся к рейтингу англоязычного медиа FourFourTwo. Вот топ-5:

1. «Манчестер Сити»-2022/23, 3 трофея.

Легендарная команда Пепа Гвардиола, которая удивляла красотой и автоматизмом футбола и невероятной результативностью. Вершина этого проекта – великолепный Эрлинг Холанд, который вырос рядом с сильнейшими партнерами.

2. «Манчестер Юнайтед»-1998/99, 3 трофея.

Чемпион Англии, обладатель кубка страны и Лиги чемпионов. Сэр Алекс Фергюсон собрал кучу легенд в составе: Дуайт Йорк, Петер Шмейхель, Тедди Шерингем, Рой Кин, Поул Скоулз, Уле Гуннар Сульшер и другие звезды.

3. «Селтик»-1966/67, 5 трофеев.

В истории «Селтика» было две попытки выиграть Кубок европейских чемпионов. Клуб использовал одну из них в 1967-м, за что и попал в этот рейтинг.

4. «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 год, 6 трофеев.

Еще одна часть династии Пепа Гвардиолы. За это время команда дважды стала победительницей АПЛ, но не подобралась к главной мечте – ЛЧ.

5. «Ливерпуль» с 2018 по 2020 год, 4 трофея.

Юрген Клопп приходил в «Ливерпуль», он говорил, что мечтает стать чемпионом Англии. Мечта сбылась в 2020 году. А с 2018-го по 2020-й он дополнил копилку кубком ЛЧ, Суперкубком УЕФА и трофеем за победу в клубном ЧМ.

В топ-10 входят:

6. «Челси» с 2004 по 2006 год, 4 трофея.

7. «Манчестер Юнайтед»-1967/68, 2 трофея.

8. «Ливерпуль»-1976/77, 4 трофея.

9. «Арсенал»-2003/04, 1 трофей.

10. «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1994 год, 5 трофеев.

Фото: imago-images.de, SVEN SIMON/Global Look Press

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