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В Швейцарии разочарованы игрой Антона Миранчука

Спортивный обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье оценил игру Антона Миранчука за «Сьон» в этом сезоне.

Россиянин вышел на замену в матче с «Базелем» на 61-й минуте. «Сьон» проиграл со счетом 1:4.

«К сожалению, и в этом матче Антон ничем не отметился. Он был слишком незаметен на поле, не создал никакой остроты. Безусловно, от него ждут в команде большего. Может быть, он не до конца восстановился после травмы? Даже не знаю, что и думать. Но точно уверен, что Антон может играть сильнее и приносить пользу команде», – сказал журналист.

  • Миранчук пропустил длительный отрезок из-за травмы мышц живота.
  • На его счету 9 матчей в чемпионате Швейцарии и ни одного результативного действия.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (1)
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FWSPM
1737968571
Еще один на старости лет решил поехать попробовать. Только опозорился.
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