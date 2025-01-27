В Швейцарии разочарованы игрой Антона Миранчука

Спортивный обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье оценил игру Антона Миранчука за «Сьон» в этом сезоне.

Россиянин вышел на замену в матче с «Базелем» на 61-й минуте. «Сьон» проиграл со счетом 1:4.

«К сожалению, и в этом матче Антон ничем не отметился. Он был слишком незаметен на поле, не создал никакой остроты. Безусловно, от него ждут в команде большего. Может быть, он не до конца восстановился после травмы? Даже не знаю, что и думать. Но точно уверен, что Антон может играть сильнее и приносить пользу команде», – сказал журналист.