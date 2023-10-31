Самые красивые девушки футболистов, посетившие церемонию «Золотого мяча»

Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч»! И это была грандиозная церемония. Победителя (то есть Лео) называл Дэвид Бекхэм, рядом с ним был Дидье Дрогба. Вокруг – много звезд в красивых костюмах. France Football же организовал традиционную красную дорожку, по которой шли звезды футбола вместе со своими девушками или женами.
Сам Месси появился со всем семейством.
А вот отдельное фото Антонеллы Рокуццо:
Эрлинг Холанд приехал на церемонию вместе со своей девушкой – Изабель Хаусенг.
Эмилиано Мартинес с женой Амандой.
Лаутаро Мартинес тоже приехал с супругой.
Бернарду Силва приехал с девушкой. Они с Инес Томаз познакомились в разгар коронавирусной пандемии.
Кстати, Хвича появился на церемонии вместе с женой – Ницой Тавадзе.
Хулиан Альварес и его девушка Мария Ферреро. Однажды тысячи фанатов на стадионе просили его расстаться с Ферреро. Это результат ее действий: как-то девушка торопила Альвареса и не дала ему раздать автографы.
Родри из «Ман Сити» не так часто появляется на публике вместе с девушкой. Ее имя – Лаура Касанте.
Илкай Гюндоган и Сара Арфауи.
Марк-Андре тер Стеген приехал вместе с женой Данилой.
Не пара, но ведущие мероприятия: Дидье Дрогба и журналистка Санди Хиреберт.
Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press, соцсети Ballon d'oR