Самые красивые девушки футболистов, посетившие церемонию «Золотого мяча»

Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч»! И это была грандиозная церемония. Победителя (то есть Лео) называл Дэвид Бекхэм, рядом с ним был Дидье Дрогба. Вокруг – много звезд в красивых костюмах. France Football же организовал традиционную красную дорожку, по которой шли звезды футбола вместе со своими девушками или женами.

Сам Месси появился со всем семейством.

А вот отдельное фото Антонеллы Рокуццо:

Эрлинг Холанд приехал на церемонию вместе со своей девушкой – Изабель Хаусенг.

Эмилиано Мартинес с женой Амандой.

Лаутаро Мартинес тоже приехал с супругой.

Бернарду Силва приехал с девушкой. Они с Инес Томаз познакомились в разгар коронавирусной пандемии.

Кстати, Хвича появился на церемонии вместе с женой – Ницой Тавадзе.

Хулиан Альварес и его девушка Мария Ферреро. Однажды тысячи фанатов на стадионе просили его расстаться с Ферреро. Это результат ее действий: как-то девушка торопила Альвареса и не дала ему раздать автографы.

Родри из «Ман Сити» не так часто появляется на публике вместе с девушкой. Ее имя – Лаура Касанте.

Илкай Гюндоган и Сара Арфауи.

Марк-Андре тер Стеген приехал вместе с женой Данилой.

Не пара, но ведущие мероприятия: Дидье Дрогба и журналистка Санди Хиреберт.

Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press, соцсети Ballon d'oR