Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самые красивые девушки футболистов, посетившие церемонию «Золотого мяча»

Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч»! И это была грандиозная церемония. Победителя (то есть Лео) называл Дэвид Бекхэм, рядом с ним был Дидье Дрогба. Вокруг – много звезд в красивых костюмах. France Football же организовал традиционную красную дорожку, по которой шли звезды футбола вместе со своими девушками или женами.

Сам Месси появился со всем семейством.

А вот отдельное фото Антонеллы Рокуццо:

Эрлинг Холанд приехал на церемонию вместе со своей девушкой – Изабель Хаусенг.

Эмилиано Мартинес с женой Амандой.

Лаутаро Мартинес тоже приехал с супругой.

Бернарду Силва приехал с девушкой. Они с Инес Томаз познакомились в разгар коронавирусной пандемии.

Кстати, Хвича появился на церемонии вместе с женой – Ницой Тавадзе.

Хулиан Альварес и его девушка Мария Ферреро. Однажды тысячи фанатов на стадионе просили его расстаться с Ферреро. Это результат ее действий: как-то девушка торопила Альвареса и не дала ему раздать автографы.

Родри из «Ман Сити» не так часто появляется на публике вместе с девушкой. Ее имя – Лаура Касанте.

Илкай Гюндоган и Сара Арфауи.

Марк-Андре тер Стеген приехал вместе с женой Данилой.

Не пара, но ведущие мероприятия: Дидье Дрогба и журналистка Санди Хиреберт.

Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press, соцсети Ballon d'oR

Лига чемпионов Барселона Манчестер Сити Интер Месси Лионель Гюндоган Илкай тер Стеген Марк-Андре Силва Бернарду Мартинес Лаутаро Холанд Эрлинг Кварацхелия Хвича Альварес Хулиан Родри
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SuperNils
1698739150
Я б вдул.
Ответить
GermanVo
1698751225
У Мартинеса знойная пассия. У Гюндогана тоже хороша.
Ответить
Dimon 1983
1698783328
А мне у хвичи супруга понравилась
Ответить
Lilipyt
1698785068
Все давно знали кто получит ЗМ. Не интересная церемония, где отсутствует интрига. Тупо все пришли узнать кто после первого
Ответить
Главные новости
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
7
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
9
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+