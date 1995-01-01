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    Самые красивые девушки футболистов, посетившие церемонию «Золотого мяча»

    Сегодня, 10:49
    Не оторвать глаз!

    Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч»! И это была грандиозная церемония. Победителя (то есть Лео) называл Дэвид Бекхэм, рядом с ним был Дидье Дрогба. Вокруг – много звезд в красивых костюмах. France Football же организовал традиционную красную дорожку, по которой шли звезды футбола вместе со своими девушками или женами.

    Сам Месси появился со всем семейством.

    А вот отдельное фото Антонеллы Рокуццо:

    Эрлинг Холанд приехал на церемонию вместе со своей девушкой – Изабель Хаусенг.

    Эмилиано Мартинес с женой Амандой.

    Лаутаро Мартинес тоже приехал с супругой.

    Бернарду Силва приехал с девушкой. Они с Инес Томаз познакомились в разгар коронавирусной пандемии.

    Кстати, Хвича появился на церемонии вместе с женой – Ницой Тавадзе.

    Хулиан Альварес и его девушка Мария Ферреро. Однажды тысячи фанатов на стадионе просили его расстаться с Ферреро. Это результат ее действий: как-то девушка торопила Альвареса и не дала ему раздать автографы.

    Родри из «Ман Сити» не так часто появляется на публике вместе с девушкой. Ее имя – Лаура Касанте.

    Илкай Гюндоган и Сара Арфауи.

    Марк-Андре тер Стеген приехал вместе с женой Данилой.

    Не пара, но ведущие мероприятия: Дидье Дрогба и журналистка Санди Хиреберт.

    Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press, соцсети Ballon d'oR

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1935

      GermanVo 6 часов назад

      У Мартинеса знойная пассия. У Гюндогана тоже хороша.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6388

      Питерский князь 7 часов назад

      У Дрогба девушка, тоже ничего,10 лет назад.
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6388

      Питерский князь 7 часов назад

      Предпоследняя девушка ничего.
      Остальные на любителя.
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1305

      SuperNils 9 часов назад

      Я б вдул.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1711

      Taps > SuperNils 9 часов назад

      Биороботы раскрашенные ...
      Вдул резиновой Зине ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +13827

      Dominator777 > SuperNils 8 часов назад

      Кому, Дидье Дрогба?

      2
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