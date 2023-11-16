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Роналду в «Сити», Бекхэм в «Барсе» – топовые трансферы, которые не состоялись

В футболе ежегодно совершаются тысячи трансферов. Сотни из них – переходы топовых игроков. Но есть много историй, когда звезды не меняли клубы, хотя были максимально близки к этому. Мы расскажем пять таких историй.

Дэвид Бекхэм (из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»)

Бекхэм перешел в «Реал» в то же время, что «Барса» купила Роналдиньо. И переход Бекхэма был хорошо спланированным шоу. «Барселона» боялась конкуренции с «Реалом» в борьбе за Роналдиньо, поэтому публично заявляла об интересе к Бекхэму. Когда «Реал» окончательно переключился на Дэвида, «Барса» спокойно завершила трансфер Роналдиньо.

Бекхэм в итоге говорил, что все произошло ровно так, как и должно быть: «Я был невероятно доволен переездом в Мадрид».

Криштиану Роналду (из «Ювентуса» в «Манчестер Сити»)

Здесь просто слова из интервью Роналду:

«Честно говоря, я был очень близок к переходу в «Манчестер Сити». Этот клуб очень сильно хотел подписать меня. Но, как вы знаете, история связывает меня с «Манчестер Юнайтед». Мое сердце, воспоминания о том, что я сделал для этой команды в прошлом, сыграло важную роль. И, конечно же, сэр Алекс Фергюсон. Я был удивлен интересом «Манчестер Сити», но принял осознанное решение. Мое сердце в этот момент говорило громче и сделало иной выбор».

Давид Де Хеа (из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»)

Почему трансфер не состоялся, хотя Де Хеа очень хотел в «Реал»? Из-за факса. «Реал» говорил, что получил пакет документов для регистрации Де Хеа спустя 2 минуты после закрытия трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» же, получив обвинения в затягивании перехода, сообщил, что трансфер сорвался из-за сломанного факса.

Стивен Джеррард (из «Ливерпуля» в «Челси»)

В сезоне-2004/05 «Челси» выиграл АПЛ и захотел отобрать у конкурентов лидеров. Клуб присматривал к Тьерри Анри – и сразу получил отказ. Тогда «Челси» пошел за Стивеном Джеррардом, у которого были проблемы с продлением контракта с «Ливерпулем». Этим и воспользовался «Челси», запустив переговоры со стороной Стиви Джи. Фанаты взбесились: они поливали его ругательствами и сжигали майки Джеррарда:

«Я глотал таблетки парацетамола, как Smarties [шоколадные конфеты]. Я смотрел на это безумие и не мог поверить, что такое происходит со мной. Рядом были жена и родители, они спасли меня поддержкой».

Через день Джеррард поехал в родительский дом, когда трансфер в «Челси» сорвался после нескольких попыток. В автобиографии он писал:

«Я говорил, что не думал, что «Ливерпуль» даст мне столько любви, сколько я заслуживаю, что вряд ли выиграю с «Ливерпулем» столько трофеев, сколько смог бы в «Челси». Я говорил им, что хочу играть за Жозе Моуринью. Но как только я высказался по «Челси», то снова говорил о «Ливерпуле» – и говорил о нем больше».

В итоге Джеррард понял ошибку и остался в «Ливерпуле».

Кака (из «Милана» в «Манчестер Сити»)

Когда «Манчестер Сити» только стремился к величию и набирал звезд, то пытался заманить Кака. Тот хотел поменять обстановку после 6 лет в «Милане» и дал добро на переход в «Сити». В итоге трансфер сорвался, и сейчас есть две причины на это. Первая – вмешательство «Реала». Вторая – «Сити» не договорился с агентами и посредниками. Кака позже рассказывал:

«У «Манчестер Сити» прекрасные руководители, которые показали большую заинтересованность во мне. Сердце подсказало мне действовать иначе».

Фото: ALLSTAR/SPORTSPHOTO, imago-images.de, ZUMPARESS/Global Look Press

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Лига чемпионов Реал Барселона Челси Ливерпуль Манчестер Сити Милан Роналду Криштиану
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