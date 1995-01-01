Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов: кто выиграет турнир в этом сезоне?

У кого наибольшие шансы забрать «ушастый» кубок?

Goal выкатил традиционный рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Полную версию можно посмотреть здесь, а мы Вас ознакомим с топ-10. Кстати, не ищите там «ПСЖ» – они только 12-е в списке фаворитов главного еврокубка. Про «Манчестер Юнайтед» вообще без комментариев – 26-е место.

1. «Манчестер Сити»

Ожидаемо, что возглавил рейтинг действующий победитель ЛЧ.

2. «Реал»

Это самый титулованный клуб в истории турнира, что автоматически ставит их в число фаворитов.

3. «Барселона»

Выглядит небольшим авансом, учитывая еврокубковые результаты двух предыдущих сезонов. Однако чемпион Примеры должен быть среди главных претендентов, поэтому можно согласиться!

4. «Бавария»

После покупки Гарри Кейна обязаны бороться за трофей. Впрочем, пока мюнхенцы выглядят не слишком убедительно.

5. «Интер»

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Но кто-то верит, что миланцы повторят такой подвиг?

6. «Ньюкасл»

Видимо их котировки выросли после разгрома «ПСЖ». Команда симпатичная, но для начала нужно выйти из «группы смерти».

7. «Реал Сосьедад»

Ожидали здесь увидеть новую команду Арсена Захаряна?

8. «Атлетико»

Команда Диего Симеоне умеет удивлять в ЛЧ, хотя их серьезные достижения уже покрылись пылью.

9. «Арсенал»

Лондонцы давно не играли в главном еврокубке, но их конкурентоспособность на уровне АПЛ говорит о многом!

10. «Наполи»

Неаполитанцы установили высокую планку, поэтому от них ожидают продолжения. Сможет Хвича выдать еще один сумасшедший сезон, чтобы команда далеко зашла в турнире?

Фото: IMAGO, Keystone Press Agency, dpa, AFLO / Global Look Press