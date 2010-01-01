Турниры:
|Группа C4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Грузия
|6
|5
|1
|0
|16:3
|+13
|16
|2.
|Болгария
|6
|2
|3
|1
|10:8
|+2
|9
|3.
|Северная Македония
|6
|2
|1
|3
|7:7
|0
|7
|4.
|Гибралтар
|6
|0
|1
|5
|3:18
|-15
|1
|Группа C4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Грузия
|3
|2
|1
|0
|6:0
|+6
|7
|2.
|Болгария
|3
|1
|1
|1
|8:7
|+1
|4
|3.
|Северная Македония
|3
|1
|0
|2
|4:4
|0
|3
|4.
|Гибралтар
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
|Группа C4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Грузия
|3
|3
|0
|0
|10:3
|+7
|9
|2.
|Болгария
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|3.
|Северная Македония
|3
|1
|1
|1
|3:3
|0
|4
|4.
|Гибралтар
|3
|0
|0
|3
|1:13
|-12
|0