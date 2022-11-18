- 4 февраля
- 13:40 Мелкадзе больше не думает о смене гражданства ради выступлений за сборную Грузии
- 18 ноября 2022
- 14:43 Сазонов оценил прогресс Хвичи
- 17 ноября 2022
- 21:57 Товарищеские матчи. Испания победила Иорданию, Марокко разгромил Грузию
- 14 ноября 2022
- 16:47 Карпин – о Сазонове в сборной Грузии: «Уговаривать играть за Россию мне нафиг не нужно» 1
- 10 ноября 2022
- 18:25 Сазонов вызван в сборную Грузии на матч с Марокко. Он отказался выступать за Россию 10
- 5 октября 2022
- 22:06 Игрок «Факела» Квеквескири: «Если пригласят сборные России и Грузии, выберу Грузию. При всей моей любви к России»
- 28 сентября 2022
- 00:26 Только два футболиста забили больше Хвичи на групповом этапе Лиги наций 2
- 26 сентября 2022
- 23:53 Лига наций. Италия обыграла Венгрию, гол Хвичи помог Грузии победить Гибралтар и другие результаты
- 22:27 Хвича забил в 5 из 6 матчей Лиги наций
- 23 сентября 2022
- 21:06 Лига наций. Гол Хвичи помог Грузии победить Северную Македонию, грузины вышли в Лигу В
- 20 сентября 2022
- 19:56 Карпин прокомментировал решение Сазонова выступать за сборную Грузии 3
- 07:58 Отец Сазонова: «У «Зенита» нет команды в Первой лиге, но есть деньги на дорогих игроков» 4
- 07:49 Хомуха ответил отцу Сазонова на обвинения во лжи
- 19 сентября 2022
- 21:57 Отец Сазонова ответил на обвинения своего сына в предательстве России 4
- 21:01 Отец Сазонова рассказал, почему его сын выбрал сборную Грузии вместо России 3
- 20:58 Отец Сазонова обвинил Галактионова и Хомуху во лжи 1
- 17:59 Терюшков: «Сазонов - не предатель. Он просто должен считаться легионером в РПЛ» 19
- 17:46 Хомуха: «Сазонов не все понял в жизни. Кто его воспитал и подготовил?» 9
- 17:23 Стала известна причина, по которой Сазонов выбрал сборную Грузии, а не Россию 24
- 15:59 Грузия опередила Россию и раньше пригласила Сазонова в сборную («СЭ») 3
- 15:31 Галактионов раскритиковал Сазонова, решившего выступать за сборную Грузии 2
- 14:24 Сазонов вызван в молодежную сборную Грузии. Его включили в состав российской молодежки на прошлой неделе 1
- 13:18 Защитник «Динамо» Сазонов сделал выбор между сборными России и Грузии 9
- 18 сентября 2022
- 12:41 Гаранин: «Буду только рад, если Мелкадзе будет играть за Грузию. Кому от этого будет плохо?»
- 16 сентября 2022
- 14:20 Тренер молодежной сборной Грузии: «В РПЛ не должны играть грузинские футболисты» 1
- 11 июня 2022
- 13:21 Игроку сборной Болгарии с черепно-мозговой травмой потребовалась операция
- 10:50 Сборная Болгарии попала в ДТП в Грузии. Есть пострадавший с черепно-мозговой травмой 4