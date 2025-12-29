Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига наций
Команды
Грузия
Новости
Новости сборной Грузии по футболу
Лига наций
Стадион:
Борис Пайчадзе
Сайт:
http://www.gff.ge
Тренер:
Вилли Саньоль
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
Трансляция
Грузия – Бахрейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Грузия – Бахрейн: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
4 июня
Товарищеские матчи. Бельгия обыграла Хорватию, Грузия упустила победу и другие результаты
2 июня
Трансляция
Грузия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026
2 июня
Грузия – Румыния: прогноз и ставки на матч 2 июня 2026 с коэффициентом 1.75
1 июня
Трансляция
Литва – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026
29 марта
Товарищеские матчи. Беларусь обыграла Кипр, дубль Хвичи не помог Грузии победить Израиль
26 марта
1
Трансляция
Грузия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Сборная Грузии объявила о новом статусе Хвичи
25 марта
В Грузии определили игрока года
2025.12.29 17:59
2
Бубнов: «Украина и Грузия порвут сборную России в Москве»
2025.11.19 21:59
15
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
2025.11.19 00:48
Трансляция
Болгария – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025
2025.11.18 21:35
Отбор ЧМ-2026. Испания на выезде разгромила Грузию (4:0), у Оярсабаля дубль
2025.11.15 21:56
Трансляция
Грузия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025
2025.11.15 18:50
Грузия – Испания: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.11.14 10:34
Ямаль пропустит матчи сборной Испании в ноябре – его исключили из состава по решению федерации
2025.11.11 14:05
1
Ташуев сказал, как выступила бы сборная СССР в 2025 году
2025.10.29 13:43
10
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
2025.10.14 23:43
Трансляция
Турция – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025
2025.10.14 20:35
Отбор ЧМ-2026. Испания и Италия победили Грузию (2:0) и Эстонию (3:1)
2025.10.11 23:51
1
Трансляция
Испания – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025
2025.10.11 20:35
Испания – Грузия: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.10.10 10:10
Отбор ЧМ-2026. Грузия разгромила Болгарию, Хвича забил победный гол
2025.09.07 17:53
3
Трансляция
Грузия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025
2025.09.07 14:50
Грузия – Болгария: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.77
2025.09.06 09:33
Отбор ЧМ-2026. Гол Хвичи не спас Грузию от домашнего поражения в матче с Турцией (2:3)
2025.09.04 21:03
Трансляция
Грузия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2025
2025.09.04 17:50
Грузия – Турция: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.03 09:23
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
5
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+