Футбольный эксперт Александр Бубнов сомневается в уровне сборной России.
«На сегодняшний день, я тебе скажу, нас Украина порвет в Москве. И нас в Москве порвет Грузия с Кварацхелией.
Как они на чемпионате Европы сыграли? У них одни легионеры в сборной Грузии!
А как Армения сыграет с нами? А-а-а, тяжелый вопрос, да!
Короче, с такой игрой мы вообще на чемпионат мира не попали бы, особенно с нулевым тренером», – сказал Бубнов.
- В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Команда отстранена от международных турниров более 3,5 лет – с февраля 2022-го.
Источник: «Коммент.Шоу»