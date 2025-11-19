Введите ваш ник на сайте
Бубнов: «Украина и Грузия порвут сборную России в Москве»

Сегодня, 21:59
1

Футбольный эксперт Александр Бубнов сомневается в уровне сборной России.

«На сегодняшний день, я тебе скажу, нас Украина порвет в Москве. И нас в Москве порвет Грузия с Кварацхелией.

Как они на чемпионате Европы сыграли? У них одни легионеры в сборной Грузии!

А как Армения сыграет с нами? А-а-а, тяжелый вопрос, да!

Короче, с такой игрой мы вообще на чемпионат мира не попали бы, особенно с нулевым тренером», – сказал Бубнов.

  • В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • Команда отстранена от международных турниров более 3,5 лет – с февраля 2022-го.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия Украина Грузия Бубнов Александр
Комментарии (1)
CSKA winner
1763579438
Ишь редактор старается ,любимцам своим накидывает . Позззорище !
  • Читайте нас: 