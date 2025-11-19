Бубнов: «Украина и Грузия порвут сборную России в Москве»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сомневается в уровне сборной России.

«На сегодняшний день, я тебе скажу, нас Украина порвет в Москве. И нас в Москве порвет Грузия с Кварацхелией.

Как они на чемпионате Европы сыграли? У них одни легионеры в сборной Грузии!

А как Армения сыграет с нами? А-а-а, тяжелый вопрос, да!

Короче, с такой игрой мы вообще на чемпионат мира не попали бы, особенно с нулевым тренером», – сказал Бубнов.