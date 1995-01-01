Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей сборной Грузии по футболу

    Сайт http://www.gff.ge
    Стадион Борис Пайчадзе
    Тренер Вилли Саньоль
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    2 тур
    		28 марта, вторник 19:00 Грузия Норвегия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    3 тур
    		17 июня, суббота 21:45 Кипр Грузия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    4 тур
    		20 июня, вторник 21:45 Шотландия Грузия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    5 тур
    		8 сентября, пятница 19:00 Грузия Испания
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    6 тур
    		11 сентября, понедельник 21:45 Норвегия Грузия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    8 тур
    		15 октября, воскресенье 16:00 Грузия Кипр
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    9 тур
    		16 ноября, четверг 20:00 Грузия Шотландия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа A
    10 тур
    		19 ноября, воскресенье 22:45 Испания Грузия
    • Читайте нас: 
    11