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    Состав сборной Грузии по футболу

    Сайт http://www.gff.ge
    Стадион Борис Пайчадзе
    Тренер Вилли Саньоль
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Лория Георгий Анортосис Анортосис Грузия Вра 37 4 0 0 0 0
    Мамардашвили Гиорги Валенсия Валенсия Грузия Вра 22 3 0 0 0 0
    4 Кашия Гурам Слован Слован Грузия Защ 35 6 1 0 0 0
    3 Хочолава Давид Копенгаген Копенгаген Грузия Защ 30 6 0 0 1 0
    2 Какабадзе Отар Динамо Динамо Грузия Защ 27 5 0 0 1 0
    15 Азарови Ираклий Црвена Звезда Црвена Звезда Грузия Защ 21 4 0 0 0 0
    5 Кверквелия Соломон Гагра Гагра Грузия Защ 31 3 0 0 1 0
    Лочошвили Лука Кремонезе Кремонезе Грузия Защ 24 2 0 0 0 0
    13 Кобахидзе Мамука Динамо Динамо Грузия Защ 30 1 0 0 0 0
    8 Двали Лаша Ференцварош Ференцварош Грузия Защ 27 1 0 0 0 0
    14 Гиорбелидзе Гурам Вольфсберг Вольфсберг Грузия Защ 27 1 0 0 1 0
    16 Квеквескири Ника Лех Лех Грузия Пол 30 6 0 0 1 0
    8 Казаишвили Валерий Ульсан Хендэ Ульсан Хендэ Грузия Пол 30 5 2 0 0 0
    9 Давиташвили Зурико Динамо Динамо Грузия Пол 22 5 1 0 2 0
    10 Китеишвили Отар Штурм Штурм Грузия Пол 26 4 1 0 0 0
    6 Абурджания Георгий Жил Висенте Жил Висенте Грузия Пол 28 4 0 1 0 0
    11 Лобжанидзе Саба Рандерс Рандерс Грузия Пол 28 4 0 2 1 0
    15 Меквабишвили Анзор Динамо Динамо Грузия Пол 21 4 0 0 0 0
    20 Мамучашвили Владимер Динамо Динамо Грузия Пол 25 3 0 0 0 0
    21 Гвилия Валериан Минск Минск Грузия Украина Пол 28 1 0 0 0 0
    20 Чакветадзе Георгий Гент Гент Грузия Пол 23 1 0 0 1 0
    7 Кварацхелия Хвича Наполи Наполи Грузия Нап 22 6 5 2 0 0
    22 Микаутадзе Жорж Метц Метц Грузия Нап 22 6 1 1 0 0
    19 Цитаишвили Георгий Лех Лех Грузия Нап 22 5 1 1 0 0
    18 Зивзивадзе Буду Фехервар Фехервар Грузия Нап 28 5 2 1 1 0
    Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 10, нападающих: 4
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