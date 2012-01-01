Статистика по турнирам:
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 10, нападающих: 4
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Лория Георгий
|Анортосис
|Вра
|37
|4
|0
|0
|0
|0
|Мамардашвили Гиорги
|Валенсия
|Вра
|22
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|Кашия Гурам
|Слован
|Защ
|35
|6
|1
|0
|0
|0
|3
|Хочолава Давид
|Копенгаген
|Защ
|30
|6
|0
|0
|1
|0
|2
|Какабадзе Отар
|Динамо
|Защ
|27
|5
|0
|0
|1
|0
|15
|Азарови Ираклий
|Црвена Звезда
|Защ
|21
|4
|0
|0
|0
|0
|5
|Кверквелия Соломон
|Гагра
|Защ
|31
|3
|0
|0
|1
|0
|Лочошвили Лука
|Кремонезе
|Защ
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|13
|Кобахидзе Мамука
|Динамо
|Защ
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|Двали Лаша
|Ференцварош
|Защ
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|14
|Гиорбелидзе Гурам
|Вольфсберг
|Защ
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|16
|Квеквескири Ника
|Лех
|Пол
|30
|6
|0
|0
|1
|0
|8
|Казаишвили Валерий
|Ульсан Хендэ
|Пол
|30
|5
|2
|0
|0
|0
|9
|Давиташвили Зурико
|Динамо
|Пол
|22
|5
|1
|0
|2
|0
|10
|Китеишвили Отар
|Штурм
|Пол
|26
|4
|1
|0
|0
|0
|6
|Абурджания Георгий
|Жил Висенте
|Пол
|28
|4
|0
|1
|0
|0
|11
|Лобжанидзе Саба
|Рандерс
|Пол
|28
|4
|0
|2
|1
|0
|15
|Меквабишвили Анзор
|Динамо
|Пол
|21
|4
|0
|0
|0
|0
|20
|Мамучашвили Владимер
|Динамо
|Пол
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|21
|Гвилия Валериан
|Минск
|Пол
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|20
|Чакветадзе Георгий
|Гент
|Пол
|23
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|Кварацхелия Хвича
|Наполи
|Нап
|22
|6
|5
|2
|0
|0
|22
|Микаутадзе Жорж
|Метц
|Нап
|22
|6
|1
|1
|0
|0
|19
|Цитаишвили Георгий
|Лех
|Нап
|22
|5
|1
|1
|0
|0
|18
|Зивзивадзе Буду
|Фехервар
|Нап
|28
|5
|2
|1
|1
|0