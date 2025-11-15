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  • Грузия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Грузия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

15 ноября 2025, 18:50
Грузия
15.11.2025, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
0 : 4
Завершен
Испания
11' М. Оярсабаль (П) 22' М. Субименди 34' Ф. Торрес 63' М. Оярсабаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
(К) ЛВ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
22
Юри Табатадзе
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Испания
23
Унаи Симон
(К) ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Грузия
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
16
Гиорги Абуашвили
ЛВ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Нодар Ломинадзе
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
2
Пабло Барриос
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
17
Пабло Форнальс
АП
11
Йереми Пино
ПВ
9
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мамардашвили
18
Мамучашвили
5
Гогличидзе
4
Лочошвили
13
Гочолеишвили
14
Меквабишвили
22
Табатадзе
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
9
Давиташвили
11
Зивзивадзе
4-3-3
23
Симон
12
Порро
5
Кубарси
14
Ляпорт
22
Кукурелья
6
Мерино
18
Субименди
8
Руис
7
Торрес
15
Баэна
21
Оярсабаль
5
Гогличидзе
4
Кашия
4
Кашия
5
Гогличидзе
22
Табатадзе
17
Квернадзе
17
Квернадзе
22
Табатадзе
9
Давиташвили
16
Абуашвили
16
Абуашвили
9
Давиташвили
14
Меквабишвили
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
14
Меквабишвили
11
Зивзивадзе
11
Квилитая
11
Квилитая
11
Зивзивадзе
12
Порро
5
Льоренте
5
Льоренте
12
Порро
8
Руис
2
Барриос
2
Барриос
8
Руис
6
Мерино
9
Лопес
9
Лопес
6
Мерино
7
Торрес
11
Пино
11
Пино
7
Торрес
21
Оярсабаль
9
Иглесиас
9
Иглесиас
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Грузия
Испания
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Нодар Ломинадзе
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
17
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Нодар Ломинадзе
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
17
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Грузия - Испания
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
400
634
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.45
3.32

Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Испании, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Испания

Грузия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания Грузия
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