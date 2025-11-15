15.11.2025, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Грузия
Грузия
4-1-2-2-1
1
Мамардашвили
18
Мамучашвили
5
Гогличидзе
4
Лочошвили
13
Гочолеишвили
14
Меквабишвили
22
Табатадзе
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
9
Давиташвили
11
Зивзивадзе
4-3-3
23
Симон
12
Порро
5
Кубарси
14
Ляпорт
22
Кукурелья
6
Мерино
18
Субименди
8
Руис
7
Торрес
15
Баэна
21
Оярсабаль
5
Гогличидзе
4
Кашия
4
Кашия
5
Гогличидзе
22
Табатадзе
17
Квернадзе
17
Квернадзе
22
Табатадзе
9
Давиташвили
16
Абуашвили
16
Абуашвили
9
Давиташвили
14
Меквабишвили
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
14
Меквабишвили
11
Зивзивадзе
11
Квилитая
11
Квилитая
11
Зивзивадзе
12
Порро
5
Льоренте
5
Льоренте
12
Порро
8
Руис
2
Барриос
2
Барриос
8
Руис
6
Мерино
9
Лопес
9
Лопес
6
Мерино
7
Торрес
11
Пино
11
Пино
7
Торрес
21
Оярсабаль
9
Иглесиас
9
Иглесиас
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Грузия
Испания
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Нодар Ломинадзе
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
17
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
13
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
3
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
8
Нодар Ломинадзе
ЦП
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
17
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Грузия - Испания
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
400
634
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.45
3.32
Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Испании, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Испания
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»