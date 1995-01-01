- 25 ноября
- 20:51 «Аль-Хиляль» забил сопернику 9 голов, у Малкома хет-трик 2
- 2 сентября
- 23:35 Обзор матча «Аль-Хазм» – «Аль-Наср»: голы и лучшие моменты (видео) 1
- 23:11 Гол и ассисты Роналду принесли «Аль-Насру» победу со счетом 5:1 1
- 20:06 Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Наср»: 2 сентября 1
- 18:45 Трансляция «Аль-Хазм» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2023 1
- 11 августа
- 23:07 Видео Фирмино сделал хет-трик в первом матче за «Аль-Ахли», у Мареза ассист 2