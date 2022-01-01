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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
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Аль-Хазм
Новости
€ 13 млн
Аль-Хазм - новости команды
Аль-Расс
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Хазм
Сайт:
http://alhazemclub.com/
Тренер:
Даниэль Карреньо
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
10 сентября
«Аль-Хазм» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Аль-Хазм» – «Аль-Таавун»: кто победит в матче 6-го тура Высшей лиги 2026/2027
7 сентября
«Аль-Файсали» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
«Аль-Хазм» – «Аль-Шабаб»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
23 августа
Трансляция
«Аль-Хазм» – «Аль-Дирия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Аль-Хазм» – «Аль-Дирия»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
20 августа
Трансляция
«Абха» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Абха» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 августа
Трансфер Пулулу в московский клуб РПЛ сорвался из-за долгов
17 июля
7
«Аль-Хазм» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.6
20 мая
«Аль-Нажма» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.35
8 мая
«Аль-Хазм» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.57
1 мая
Трансляция
«Неом» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026
28 апреля
«Неом» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2026 с коэффициентом 1.6
27 апреля
Трансляция
«Аль-Хазм» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026
24 апреля
«Аль-Хазм» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 2.55
23 апреля
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026
3 апреля
«Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
2 апреля
«Аль-Хазм» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.65
11 марта
«Аль-Халидж» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.63
5 марта
«Аль-Хазм» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026
24 февраля
«Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 24 февраля 2026 с коэффициентом 1.58
23 февраля
Трансляция
«Аль-Наср» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026
21 февраля
«Аль-Наср» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.63
20 февраля
Трансляция
«Аль-Хазм» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2026
12 февраля
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