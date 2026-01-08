Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

8 января, 14:48
Аль-Хиляль
08.01.2026, четверг, 17:55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Хазм
29' С. Милинкович-Савич 56' Р. Невеш 90' Д. Нуньес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
10
Малком
ПВ
9
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Хазм
14
Бруну Варела
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
(К) ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
3
Abdelmounaim Boutouil
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
6
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
24
Aboubacar Bah
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Хиляль
25
Mathieu Patouillet
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
11
Кайо Сезар
ПВ
7
Дарвин Нуньес
ЦФ
99
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
77
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
17
Элиас Моквана
ЦП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
11
Амир Саюд
АП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
4-1-2-2-1
17
16
Аль-Давсари
87
Тамбакти
4
Акчичек
88
Аль-Ями
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Леонардо
3-4-1-2
14
Варела
4
3
27
Аль-Нахли
5
32
Розье
6
Аль-Саяли
34
Аль-Дахиль
24
19
Аль-Хабаши
10
Мартинш
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
88
Аль-Ями
14
Дариси
14
Дариси
88
Аль-Ями
29
Аль-Давсари
11
Сезар
11
Сезар
29
Аль-Давсари
9
Леонардо
7
Нуньес
7
Нуньес
9
Леонардо
13
Аль-Шанкити
13
Аль-Шанкити
10
Мартинш
70
70
10
Мартинш
24
11
Саюд
11
Саюд
24
Арбуш
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
Арбуш
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Хазм
25
Mathieu Patouillet
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
99
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Ибрахим Заед
ВР
77
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
17
Элиас Моквана
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
25
Mathieu Patouillet
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
99
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
77
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
17
Элиас Моквана
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Хазм
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
7
Офсайды
4
1
Количество передач
545
365
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Хазма», 14-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 17:55 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Аль-Хиляль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Состав «Спартака» на 1-й сбор: 2 игрока основы вне списка
09:17
3
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
09:06
1
Гибель воспитанника ЦСКА, санкции ФИФА против клуба РПЛ, позорное поражение «Реала» и другие новости
02:00
Определился второй финалист Кубка Африки
01:48
1
⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа
00:58
13
Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!
00:56
1
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо
00:32
2
Карседо ответил Дзюбе, назвавшему Эмери «тренеришкой»
00:24
5
Раскрыты пять трансферных целей «Баварии» на лето
Вчера, 23:47
«Динамо» согласовало покупку бразильского защитника: подробности
Вчера, 23:35
1
Все новости
Все новости
Месси отказался от сумасшедшнего предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 22:33
6
959-й гол Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения от «Аль-Хиляля»
12 января
2
Иньиго исключил возвращение в «Барсу»: «Это невозможно, Лапорта не сможет мне столько платить»
9 января
Реакция Роналду на второе подряд поражение «Аль-Насра»
8 января
1
958-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от второго поражения подряд
8 января
3
ФотоНазвана стоимость особняка Роналду под Лиссабоном с кранами из чистого золота
4 января
4
«Аль-Наср» Роналду потерпел первое поражение в чемпионате Саудовской Аравии
2 января
3
Рудковская: «Физуха у Трусовой лучше, чем у Роналду»
2 января
3
Модрич ответил, кто лучше – Месси или Роналду
2025.12.31 18:36
1
Роналду впервые за 16 лет закончил календарный год без хет-триков
2025.12.30 23:23
957-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от потери очков
2025.12.30 22:27
Маск отреагировал на публикацию Роналду
2025.12.29 08:45
Роналду – о 1000 голов: «Я сделаю это, если не будет травм, иншааллах»
2025.12.28 21:06
3
Стали известны планы Роналду после карьеры
2025.12.28 17:45
2
Роналду может покинуть «Аль-Наср» из-за нежной кожи
2025.12.28 15:43
2
Роналду подвел итоги года: «40 голов в 40 лет»
2025.12.28 12:51
Морган – после дубля Роналду: «Нет сомнений насчет величайшего бомбардира в истории»
2025.12.28 09:15
1
Роналду одной фразой прокомментировал дубль в ворота «Аль-Охдуда»
2025.12.27 21:25
40-летний Роналду оформил дубль против «Аль-Охдуда» (3:0), достигнув отметки в 956 голов
2025.12.27 19:50
5
ФотоРоналду обзавелся элитной недвижимостью на острове в Красном море
2025.12.23 17:55
17
«Динамо» не смогло вернуть бывшего тренера
2025.12.23 16:56
7
ФИФА сняла санкции с клуба Роналду
2025.12.23 00:24
ФотоБензема купил картину Пабло Пикассо
2025.12.22 17:56
ФИФА наложила бан на клуб Роналду
2025.12.21 12:58
В Саудовской Аравии выбрали тренера, который будет готовить сборную к ЧМ-2034
2025.12.19 23:59
Фото40-летний Роналду выложил фото после сауны
2025.12.19 21:21
10
Джорджина – о помолвочном кольце от Роналду за 6 миллионов: «Это меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания»
2025.12.18 20:33
3
ФотоБывший главный тренер «Ливерпуля» возглавил саудовский клуб
2025.12.16 13:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 