08.01.2026, четверг, 17:55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-2-2-1
17
16
Аль-Давсари
87
Тамбакти
4
Акчичек
88
Аль-Ями
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Леонардо
3-4-1-2
14
Варела
4
3
27
Аль-Нахли
5
32
Розье
6
Аль-Саяли
34
Аль-Дахиль
24
19
Аль-Хабаши
10
Мартинш
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Хазм
25
Mathieu Patouillet
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
99
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Ибрахим Заед
ВР
77
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
17
Элиас Моквана
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Хазм
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
7
Офсайды
4
1
Количество передач
545
365
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Хазма», 14-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 17:55 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
