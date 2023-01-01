Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
5
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
6
0
1
23
5
18
18
7
5
2
0
12
6
6
17
7
5
1
1
16
7
9
16
7
5
1
1
16
8
8
16
7
5
0
2
13
6
7
15
7
3
3
1
12
10
2
12
7
4
0
3
16
10
6
12
7
3
2
2
7
5
2
11
7
3
2
2
11
11
0
11
7
2
2
3
7
9
-2
8
7
2
2
3
8
16
-8
8
7
1
3
3
7
11
-4
6
7
0
5
2
3
10
-7
5
7
0
4
3
6
11
-5
4
7
0
3
4
4
11
-7
3
7
0
3
4
5
13
-8
3
7
0
3
4
3
12
-9
3
7
0
2
5
5
13
-8
2
Команда
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
8
5
3
10
3
3
0
0
8
4
4
9
3
3
0
0
12
1
11
9
3
3
0
0
7
2
5
9
4
3
0
1
9
5
4
9
4
2
1
1
9
7
2
7
3
2
0
1
7
4
3
6
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
4
1
1
2
6
8
-2
4
4
0
3
1
0
6
-6
3
4
0
3
1
2
6
-4
3
4
0
2
2
2
6
-4
2
4
0
2
2
1
4
-3
2
4
0
2
2
4
8
-4
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
1
3
-2
1
Команда
4
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
16
1
15
12
3
3
0
0
6
1
5
9
3
3
0
0
7
1
6
9
4
2
1
1
9
5
4
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
5
3
2
7
3
2
0
1
4
1
3
6
4
1
1
2
5
7
-2
4
4
0
3
1
4
6
-2
3
4
1
0
3
4
9
-5
3
4
0
2
2
3
8
-5
2
3
0
2
1
2
3
-1
2
4
0
2
2
2
4
-2
2
3
0
2
1
1
4
-3
2
4
0
2
2
5
12
-7
2
3
0
1
2
3
7
-4
1
4
0
1
3
3
9
-6
1
3
0
0
3
3
6
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире