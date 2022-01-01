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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Хазм
Расписание
€ 13 млн
Аль-Хазм - расписание матчей
Аль-Расс
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Хазм
Сайт:
http://alhazemclub.com/
Тренер:
Даниэль Карреньо
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
10.10 | 16:50
Аль-Хазм
- : -
Неом
15.10 | 18:15
Аль-Хазм
- : -
Аль-Фат
19.10 | 21:00
Аль-Хиляль
- : -
Аль-Хазм
22.10 | 16:40
Аль-Хазм
- : -
Аль-Фейха
29.10 | 17:35
Халидж
- : -
Аль-Хазм
05.11 | 20:00
Аль-Хазм
- : -
Аль-Наср
20.11 | 20:00
Аль-Рияд
- : -
Аль-Хазм
26.11 | 20:00
Аль-Иттифак
- : -
Аль-Хазм
03.12 | 20:00
Аль-Хазм
- : -
Аль-Кадисия
10.12 | 20:00
Аль-Холуд
- : -
Аль-Хазм
14.12 | 20:00
Аль-Хазм
- : -
Абха
11.02 | 22:00
Аль-Дирия
- : -
Аль-Хазм
18.02 | 22:00
Аль-Хазм
- : -
Аль-Иттихад
25.02 | 22:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Хазм
11.03 | 21:00
Аль-Хазм
- : -
Аль-Файсали
18.03 | 21:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Хазм
02.04 | 21:00
Аль-Хазм
- : -
Аль-Ахли
08.04 | 21:00
Неом
- : -
Аль-Хазм
15.04 | 21:00
Аль-Фат
- : -
Аль-Хазм
18.04 | 21:00
Аль-Хазм
- : -
Аль-Хиляль
22.04 | 21:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Хазм
29.04 | 21:00
Аль-Хазм
- : -
Халидж
06.05 | 21:00
Аль-Наср
- : -
Аль-Хазм
12.05 | 21:00
Аль-Хазм
- : -
Аль-Рияд
20.05 | 21:00
Аль-Хазм
- : -
Аль-Иттифак
24.05 | 21:00
Аль-Кадисия
- : -
Аль-Хазм
28.05 | 21:00
Аль-Хазм
- : -
Аль-Холуд
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