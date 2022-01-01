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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Хазм
Состав
€ 13 млн
Аль-Хазм - состав команды
Аль-Расс
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Хазм
Сайт:
http://alhazemclub.com/
Тренер:
Даниэль Карреньо
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
14
Варела Бруну
Вра
31
€ 1.8 млн
16
Дамен Аймен
Вра
29
€ 0.8 млн
23
Заед Ибрахим
Вра
36
€ 0.15 млн
33
Majed Al Ghamdi
Вра
-
3
Бен Хамида Мохамед
Защ
30
€ 1 млн
7
Аколатсе Элтон
Защ
31
€ 0.7 млн
34
Аль-Дахиль Абдурахман
Защ
30
€ 0.3 млн
27
Аль-Нахли Ахмед
Защ
24
€ 0.25 млн
13
Аль-Шанкити Абдулла
Защ
27
€ 0.175 млн
12
Аль-Аазми Фархан
Защ
32
€ 0.05 млн
5
Mohammed Issa
Защ
-
3
Abdelmounaim Boutouil
Защ
-
4
Sultan Tanker
Защ
-
28
Бендебка Софьян
Пол
34
€ 0.7 млн
8
Конате Мори
Пол
32
€ 0.5 млн
10
Саюд Амир
Пол
35
€ 0.4 млн
19
Аль-Хабаши Наваф
Пол
28
€ 0.275 млн
8
Аль-Хараджин Абдулхади
Пол
31
€ 0.1 млн
17
Bonheur Mugisha
Пол
-
37
Youssouf Oumarou
Пол
-
9
Пулулу Афимико
Нап
27
€ 4 млн
10
Мартинш Фабиу
Нап
33
€ 1.5 млн
9
Аль-Сома Омар
Нап
37
€ 0.6 млн
7
Аль-Шаммари Юсеф
Нап
28
€ 0.175 млн
29
Aboubacar Diakite
Нап
-
17
Моквана Элиас
Нап
27
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 6
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