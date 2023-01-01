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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Хазм
Результаты
€ 13 млн
Аль-Хазм - результаты матчей
Аль-Расс
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Хазм
Сайт:
http://alhazemclub.com/
Тренер:
Даниэль Карреньо
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Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2026/2027
Саудовская Аравия. Кубок Короля. 2025/2026
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2025/2026
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2023/2024
11.09 | 21:00
Аль-Ахли
3 : 1
Аль-Хазм
08.09 | 18:55
Аль-Хазм
1 : 0
Аль-Таавун
05.09 | 18:50
Аль-Файсали
0 : 0
Аль-Хазм
30.08 | 19:05
Аль-Хазм
1 : 1
Аль-Шабаб
24.08 | 21:00
Аль-Иттихад
3 : 2
Аль-Хазм
21.08 | 19:15
Аль-Хазм
0 : 1
Аль-Дирия
13.08 | 19:15
Абха
1 : 2
Аль-Хазм
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