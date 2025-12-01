Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист

В «Зените» отреагировали на информацию о 30+ миллионах саудовцев за Вендела

Вендел отказался уходить из «Зенита»

Болельщиков шокировала внешность Бензема после 2 лет в Саудовской Аравии

Команда Бензема сделала золотой дубль в Саудовской Аравии