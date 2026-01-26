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  • «Аль-Хазм» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

«Аль-Хазм» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

26 января, 17:10
Аль-Хазм
26.01.2026, понедельник, 18:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Дамак
80' K. (АГ)
49' А. Бедран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
14
Бруну Варела
ВР
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
(К) ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
80
Miguel Carvalho
ЦП
24
Aboubacar Bah
ЦП
10
Амир Саюд
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Дамак
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
3
Абделькадер Бедран
(К) ЦЗ
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
20
A. Al Qahtani
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
4
Sultan Tanker
ЦЗ
82
Abdulaziz Al-Harbi
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
Дамак
30
Naser Al Ghamdi
ВР
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
21
Ahmed Omar
ЦП
77
Дэвид Кайки
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
4-1-2-2-1
14
Варела
2
34
Аль-Дахиль
27
Аль-Нахли
13
Аль-Шанкити
32
Розье
80
24
10
Мартинш
10
Саюд
7
Аль-Шаммари
3-3-2-2-1
3
Бедран
15
Харкасс
22
21
Аль-Анази
88
Аль-Сумайри
13
Аль-Обейд
20
23
Вада
80
Наджи
2
Силла
1
4
4
24
70
70
24
10
Мартинш
9
Аль-Сома
9
Аль-Сома
10
Мартинш
80
Наджи
26
Шарахили
26
Шарахили
80
Наджи
23
Вада
77
Кайки
77
Кайки
23
Вада
11
Мейте
11
Мейте
Остались в запасе
Аль-Хазм
Дамак
23
Ибрахим Заед
ВР
82
Abdulaziz Al-Harbi
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
30
Naser Al Ghamdi
ВР
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
21
Ahmed Omar
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
82
Abdulaziz Al-Harbi
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
33
Моатаз Аль-Бакаави
ВР
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
21
Ahmed Omar
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Хазм - Дамак
2
5
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
14
Офсайды
4
2
Количество передач
456
332
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хазм» против «Дамака», 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 18:20 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хазм»«Дамак»

«Аль-Хазм» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Дамак Аль-Хазм
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