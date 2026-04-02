3 апреля состоится матч 27-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Иттихад» примет «Аль-Хазм». Хозяева занимают 6-е место с 42 очками после 26 туров, гости расположились на 10-й строчке с 31 очком. «Аль-Иттихад» имеет феноменальную статистику личных встреч с «Аль-Хазмом», что делает его явным фаворитом.

«Аль-Иттихад»

Хозяева подходят к матчу после трeх поражений подряд, что является тревожным сигналом. Однако команда стабильно забивает: «Аль-Иттихад» забивает в 9 последних матчах и обязательно забивает в 6 последних матчах. В последних 5 играх хозяева забили 6 голов (1.20 в среднем) и пропустили 9 (1.80 в среднем). Оборона является проблемой: клуб пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах с «Аль-Хазмом» «Аль-Иттихад» не проигрывает в 20 последних матчах и забивает в 10 последних очных встречах.

«Аль-Хазм»

Гости находятся в неплохой атакующей форме, но имеют катастрофическую оборону. Команда забивает в 4 последних матчах и обязательно забивает в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Аль-Хазм» забил 7 голов (1.40 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Оборона является слабейшим местом: клуб пропускает в 16 последних матчах подряд. На выезде дела обстоят ещe хуже: «Аль-Хазм» проигрывает в 3 последних гостевых матчах. В личных встречах с «Аль-Иттихадом» гости забивают в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

Поражение в последнем матче от «Аль-Рияда» (1:3)

«Аль-Хазм»

Победа в последнем матче над «Аль-Холудом» (2:1)

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2021 по 2026 год) «Аль-Иттихад» не проигрывает: три победы и две ничьи. На своeм поле хозяева выиграли 2 из 2 последних матчей у «Аль-Хазма» с общим счeтом 5:2. В 4 из 5 этих встреч забивали обе команды.

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»

«Аль-Иттихад» имеет подавляющее преимущество в личных встречах (20 матчей без поражений) и стабильно забивает сопернику. «Аль-Хазм» находится в ужасной оборонительной форме (16 матчей с пропущенными голами) и плохо играет на выезде. Учитывая, что обе команды забивают и пропускают в последних матчах, а личная статистика полностью на стороне хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Аль-Иттихада» с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки