«Аль-Холуд» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 21 ноября 2025 с коэффициентом 1.78

20 ноября 2025 10:12
Аль-Холуд - Аль-Хазм
21 нояб. 2025, пятница 17:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
1.78
Победа «Аль-Холуд»
21 ноября в 9 туре Высшей лиги «Аль-Холуд» на своем поле примет «Аль-Хазм». Оба клуба находятся в нижней части таблицы и переживают схожие трудности: нестабильная игра в обороне, длительные серии пропущенных мячей и отсутствие побед в последних матчах. Однако встреча обещает быть результативной – обе команды имеют выраженный атакующий потенциал и регулярно создают моменты.

«Аль-Холуд»

Команда идет на 10 месте с 9 очками. Серия из трех поражений подряд отражает проблемы в игре, однако «Аль-Холуд» забивает достаточно стабильно – 8 голов в последних пяти встречах и средняя результативность 1.60. Ключевая слабость – оборона: команда пропускает девять матчей подряд и допускает в среднем 1.80 гола за игру. Домашняя форма более уверенная: пять из семи последних матчей на своем поле команда не проиграла.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» занимает 14 место, набрав 6 очков. В пяти последних играх команда пропустила 12 голов, а средний показатель 2.40 пропущенных говорит о системных проблемах. В то же время «Аль-Хазм» забивает в трех матчах подряд и в среднем реализует 1.20 гола за игру. Атакующая линия способна использовать слабые места соперников, однако низкая плотность в обороне делает шансы гостей на успех ограниченными.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

  • 3 поражения подряд

  • 1.60 забитых в среднем за 5 игр

  • 1.80 пропущенных в среднем за 5 игр

  • Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей

«Аль-Хазм»

  • Не выигрывает 3 тура
  • 1.20 забитых в среднем за 5 игр
  • 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Пропускает в 7 матчах подряд

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Хазм»

Обе команды нестабильны в обороне, что повышает вероятность результативной игры. «Аль-Холуд» выглядит предпочтительнее благодаря домашнему преимуществу и более яркому атакующему футболу. «Аль-Хазм» способен забить, но защитные проблемы гостей делают их уязвимыми на протяжении всей игры. Оптимально рассматривать победу хозяев в сочетании с высокими шансами на голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Холуд» – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.78
Победа «Аль-Холуд»
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Аль-Холуд
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 