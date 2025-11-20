21 ноября в 9 туре Высшей лиги «Аль-Холуд» на своем поле примет «Аль-Хазм». Оба клуба находятся в нижней части таблицы и переживают схожие трудности: нестабильная игра в обороне, длительные серии пропущенных мячей и отсутствие побед в последних матчах. Однако встреча обещает быть результативной – обе команды имеют выраженный атакующий потенциал и регулярно создают моменты.

«Аль-Холуд»

Команда идет на 10 месте с 9 очками. Серия из трех поражений подряд отражает проблемы в игре, однако «Аль-Холуд» забивает достаточно стабильно – 8 голов в последних пяти встречах и средняя результативность 1.60. Ключевая слабость – оборона: команда пропускает девять матчей подряд и допускает в среднем 1.80 гола за игру. Домашняя форма более уверенная: пять из семи последних матчей на своем поле команда не проиграла.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» занимает 14 место, набрав 6 очков. В пяти последних играх команда пропустила 12 голов, а средний показатель 2.40 пропущенных говорит о системных проблемах. В то же время «Аль-Хазм» забивает в трех матчах подряд и в среднем реализует 1.20 гола за игру. Атакующая линия способна использовать слабые места соперников, однако низкая плотность в обороне делает шансы гостей на успех ограниченными.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

3 поражения подряд

1.60 забитых в среднем за 5 игр

1.80 пропущенных в среднем за 5 игр

Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей

«Аль-Хазм»

Не выигрывает 3 тура

1.20 забитых в среднем за 5 игр

2.40 пропущенных в среднем за 5 игр

Пропускает в 7 матчах подряд

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Хазм»

Обе команды нестабильны в обороне, что повышает вероятность результативной игры. «Аль-Холуд» выглядит предпочтительнее благодаря домашнему преимуществу и более яркому атакующему футболу. «Аль-Хазм» способен забить, но защитные проблемы гостей делают их уязвимыми на протяжении всей игры. Оптимально рассматривать победу хозяев в сочетании с высокими шансами на голы с обеих сторон.

