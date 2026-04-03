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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

«Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

3 апреля, 18:05
Аль-Иттихад
03.04.2026, пятница, 19:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Хазм
72' А. Аль-Обуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
8
Фабиньо
(К) ОП
19
Мусса Диаби
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аль-Хазм
23
I. Zaied
ВР
2
S. Al Rashid
ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
34
A. Al Dakheel
(К) ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
24
Aboubacar Bah
ЦП
7
Y. Al Shammari
ЦФ
19
N. Al Habashi
ЦФ
17
Элиас Моквана
РФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
82
A. Al Harbi
ЦЗ
37
Y. Oumarou
ЦП
21
Amadou Bamba Dieng
ЦП
26
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
90
H. Idris
ЦП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
3-3-3-1
1
Райкович
15
Кадеш
4
Шимич
13
Шанкити
2
Перейра
16
Аль-Гамди
8
Фабиньо
34
Бергвейн
27
Аль-Гамди
19
Диаби
21
Эн-Несири
3-3-1-3
23
34
27
Аль-Нахли
5
2
32
Розье
4
24
17
Моквана
19
7
21
Эн-Несири
14
Аль-Нашри
14
Аль-Нашри
21
Эн-Несири
27
Аль-Гамди
8
Ауа
8
Ауа
27
Аль-Гамди
34
Бергвейн
22
Аль-Биши
22
Аль-Биши
34
Бергвейн
16
Аль-Гамди
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
16
Аль-Гамди
34
13
Аль-Шанкити
13
Аль-Шанкити
34
Арбуш
37
37
Арбуш
24
21
21
24
17
Моквана
26
26
17
Моквана
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Хазм
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
33
Majed Al Ghamdi
ВР
82
A. Al Harbi
ЦЗ
90
H. Idris
ЦП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
82
A. Al Harbi
ЦЗ
90
H. Idris
ЦП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Хазм
1
2
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
8
18
Офсайды
4
2
Количество передач
380
328
Сейвы
6
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.51
-0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Хазма», 27-й чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад»«Аль-Хазм»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Аль-Иттихад
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