03.04.2026, пятница, 19:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-3-1
1
Райкович
15
Кадеш
4
Шимич
13
Шанкити
2
Перейра
16
Аль-Гамди
8
Фабиньо
34
Бергвейн
27
Аль-Гамди
19
Диаби
21
Эн-Несири
3-3-1-3
23
34
27
Аль-Нахли
5
2
32
Розье
4
24
17
Моквана
19
7
21
Эн-Несири
14
Аль-Нашри
14
Аль-Нашри
21
Эн-Несири
27
Аль-Гамди
8
Ауа
8
Ауа
27
Аль-Гамди
34
Бергвейн
22
Аль-Биши
22
Аль-Биши
34
Бергвейн
16
Аль-Гамди
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
16
Аль-Гамди
34
13
Аль-Шанкити
13
Аль-Шанкити
34
Арбуш
37
37
Арбуш
24
21
21
24
17
Моквана
26
26
17
Моквана
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Хазм
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
33
Majed Al Ghamdi
ВР
82
A. Al Harbi
ЦЗ
90
H. Idris
ЦП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
82
A. Al Harbi
ЦЗ
90
H. Idris
ЦП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Хазм
1
2
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
8
18
Офсайды
4
2
Количество передач
380
328
Сейвы
6
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.51
-0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Хазма», 27-й чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хазм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»