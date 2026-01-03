4 января в рамках 13 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Хазм» примет «Неом». Соперники находятся рядом в турнирной таблице и решают схожие задачи – закрепиться в середине чемпионата и избежать затяжных серий неудач. Статистика последних матчей подсказывает, что встреча может пройти в открытом ключе с обоюдными шансами у ворот.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» после 11 туров набрал 13 очков и занимает 10 место. Команда не проигрывает в трех последних матчах, что добавило уверенности после нестабильного старта сезона. В последних пяти играх «Аль-Хазм» забил 7 мячей, в среднем 1.40 за матч, однако оборона остается уязвимой – 8 пропущенных голов за тот же отрезок. Особенно заметны проблемы в домашних встречах, где команда проиграла три последних матча, регулярно допуская ошибки в защите.

«Неом»

«Неом» располагается на 8 месте с 17 очками после 11 туров и демонстрирует противоречивые результаты. С одной стороны, команда стабильно забивает – серия с голами в чемпионате насчитывает уже 10 матчей подряд. С другой – оборона не справляется с нагрузкой, пропуская в восьми последних встречах. В последних пяти играх «Неом» забил 8 мячей и пропустил 10, что говорит о высокой результативности матчей с его участием и частых тактических просчетах у своих ворот.

Факты о командах

«Аль-Хазм»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 1.40 гола за последние 5 игр

Пропускает в среднем 1.60 гола за последние 5 матчей

Пропускает в 9 из 11 последних встреч

«Неом»

Забивает в 10 матчах подряд

Пропускает в 8 последних матчах

Забивает в среднем 1.60 гола за последние 5 игр

Пропускает в среднем 2.00 гола за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Неом»

Обе команды стабильно находят путь к воротам соперника, но при этом испытывают серьезные сложности в обороне. «Аль-Хазм» старается играть активнее дома, а «Неом» традиционно действует смело в атаке даже на выезде. Такой баланс факторов располагает к результативному сценарию с обменом голами и высокой вероятностью минимум двух забитых мячей.

Рекомендованные ставки