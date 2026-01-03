Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Хазм» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 1.85

03 января 2026 10:06
Аль-Хазм - Неом
04 янв. 2026, воскресенье 18:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку

4 января в рамках 13 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Хазм» примет «Неом». Соперники находятся рядом в турнирной таблице и решают схожие задачи – закрепиться в середине чемпионата и избежать затяжных серий неудач. Статистика последних матчей подсказывает, что встреча может пройти в открытом ключе с обоюдными шансами у ворот.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» после 11 туров набрал 13 очков и занимает 10 место. Команда не проигрывает в трех последних матчах, что добавило уверенности после нестабильного старта сезона. В последних пяти играх «Аль-Хазм» забил 7 мячей, в среднем 1.40 за матч, однако оборона остается уязвимой – 8 пропущенных голов за тот же отрезок. Особенно заметны проблемы в домашних встречах, где команда проиграла три последних матча, регулярно допуская ошибки в защите.

«Неом»

«Неом» располагается на 8 месте с 17 очками после 11 туров и демонстрирует противоречивые результаты. С одной стороны, команда стабильно забивает – серия с голами в чемпионате насчитывает уже 10 матчей подряд. С другой – оборона не справляется с нагрузкой, пропуская в восьми последних встречах. В последних пяти играх «Неом» забил 8 мячей и пропустил 10, что говорит о высокой результативности матчей с его участием и частых тактических просчетах у своих ворот.

Факты о командах

«Аль-Хазм»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.40 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за последние 5 матчей
  • Пропускает в 9 из 11 последних встреч

«Неом»

  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.60 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за последние 5 матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
1 : 2
04.01.2026
Неом

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Неом»

Обе команды стабильно находят путь к воротам соперника, но при этом испытывают серьезные сложности в обороне. «Аль-Хазм» старается играть активнее дома, а «Неом» традиционно действует смело в атаке даже на выезде. Такой баланс факторов располагает к результативному сценарию с обменом голами и высокой вероятностью минимум двух забитых мячей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Аль-Хазм
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 