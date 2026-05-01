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«Аль-Хазм» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.57

01 мая 2026 8:02
Аль-Хазм - Аль-Хиляль
02 мая 2026, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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1.57
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
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2 мая на стадионе «Аль-Хазм» в Эр-Рассe состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хазм» примет «Аль-Хиляль». Встреча середняка и одного из лидеров чемпионата обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Гости продолжают борьбу за чемпионство и имеют впечатляющую беспроигрышную серию.

«Аль-Хазм»

Хозяева подходят к матчу после гостевой ничьей с «Неомом» (1:1) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Омар Аль-Сома с 8 голами в 23 матчах является лучшим бомбардиром. «Аль-Хазм» одержал четыре победы подряд на своeм поле, что является важным фактором.

«Аль-Хиляль»

«Лидеры» подходят к матчу после домашней победы над «Дамаком» (1:0) и не проигрывают на протяжении 22 последних матчей Высшей лиги. Команда стабильно забивает в 10 последних турах и демонстрирует впечатляющую результативность – 13 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.60 гола за матч. Маркос Леонардо с 22 голами в 38 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги. Исторически «Аль-Хиляль» доминирует над «Аль-Хазмом», одержав 5 побед подряд в очных матчах и забивая в 18 последних встречах.

Факты о командах

«Аль-Хазм»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги
  • Победа в 4 последних матчах дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Проиграл 5 последних очных матчей против «Аль-Хиляля»

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 22 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 10 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • Победа в 5 последних очных матчах против «Аль-Хазма»
  • Забивает в 18 последних очных матчах против «Аль-Хазма»

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и одержал 5 побед подряд над «Аль-Хазмом», забивая в 18 последних матчах. Гости не проигрывают 22 тура подряд и демонстрируют космическую результативность. «Аль-Хазм» силeн дома, но противостоять лидеру будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.57
  • Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2

1.57
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Хазм
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