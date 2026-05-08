9 мая состоится матч 32-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Нажма» примет «Аль-Хазм». Встреча аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу, и крепкого середняка. Хозяева отчаянно нуждаются в очках, а гости пытаются закрепиться в середине таблицы.

«Аль-Нажма»

Хозяева подходят к матчу после гостевой ничьей с «Аль-Иттифаком» (0:0) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в 14 из 16 последних матчей и имеет проблемы в обороне – 11 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Лазаро с 7 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром. «Аль-Нажма» демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей и в пяти последних очных встречах против «Аль-Хазма».

«Аль-Хазм»

Гости подходят к матчу после домашнего поражения от «Аль-Хиляля» (0:3) и пропускают в трeх последних турах. Команда демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Омар Аль-Сома с 8 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром. «Аль-Хазм» не выигрывает в 8 последних гостевых матчах Высшей лиги и пропускает в трeх последних турах.

Факты о командах

«Аль-Нажма»

Не может выиграть в 3 последних матчах Высшей лиги

Пропускает в 14 из 16 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних очных матчах против «Аль-Хазма»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Аль-Хазм»

Пропускает в 3 последних матчах Высшей лиги

Не выигрывает в 8 последних гостевых матчах Высшей лиги

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних очных матчах против «Аль-Нажмы»

Поражение в последнем матче от «Аль-Хиляля» (0:3)

Прогноз на матч «Аль-Нажма» – «Аль-Хазм»

«Аль-Нажма» имеет преимущество домашнего поля и забивает в пяти последних очных матчах против «Аль-Хазма». «Аль-Хазм» катастрофически играет на выезде и не может победить 8 гостевых матчей подряд. Ожидаем, что хозяева как минимум не уступят в борьбе за выживание.

Рекомендованные ставки