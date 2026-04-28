28.04.2026, вторник, 19:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Неом
Неом
2-2-3-3
1
Булка
25
Абди
4
Аль-Давсари
18
Аль-Хаджи
77
80
Месси
44
Зулиани
10
Бенрахма
91
Ляказетт
72
Коне
15
Аль-Ояяри
4-1-2-1-2
23
34
13
Аль-Шанкити
82
27
Аль-Нахли
32
Розье
15
24
10
Мартинш
17
Моквана
9
Аль-Сома
15
Аль-Ояяри
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
15
Аль-Ояяри
91
Ляказетт
22
22
91
Ляказетт
77
97
Родригес
97
Родригес
77
24
4
4
24
10
Мартинш
70
70
10
Мартинш
15
80
80
15
17
Моквана
22
22
17
Моквана
9
Аль-Сома
21
21
9
Аль-Сома
Остались в запасе
Неом
Аль-Хазм
26
Мустафа Малайека
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
33
Majed Al Ghamdi
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
2
S. Al Rashid
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
2
S. Al Rashid
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Неом - Аль-Хазм
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
12
Офсайды
5
3
Количество передач
461
355
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.52
1.32
xGP (предотвращенные голы)
1.53
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Неом» против «Аль-Хазма», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неом» – «Аль-Хазм»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»