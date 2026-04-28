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  • «Неом» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

«Неом» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

28 апреля, 18:35
Неом
28.04.2026, вторник, 19:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хазм
7' С. Бенрахма
58' А. Аль-Шанкити
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неом
1
Марцин Булка
ВР
25
Фарис Абди
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
80
Райан Месси
ЛВ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
72
Амаду Коне
АП
44
Эди Зулиани
АП
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Хазм
23
I. Zaied
ВР
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
34
A. Al Dakheel
(К) ЦЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
82
A. Al Harbi
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
15
A. Al Khaibary
ЦП
24
Aboubacar Bah
ЦП
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
17
Элиас Моквана
РФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Неом
26
Мустафа Малайека
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
95
A. Fallatah
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
22
Ahmed Al-Anzi
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
2
S. Al Rashid
ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
80
M. Carvalho
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
21
Amadou Bamba Dieng
ЦП
2-2-3-3
1
Булка
25
Абди
4
Аль-Давсари
18
Аль-Хаджи
77
80
Месси
44
Зулиани
10
Бенрахма
91
Ляказетт
72
Коне
15
Аль-Ояяри
4-1-2-1-2
23
34
13
Аль-Шанкити
82
27
Аль-Нахли
32
Розье
15
24
10
Мартинш
17
Моквана
9
Аль-Сома
15
Аль-Ояяри
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
15
Аль-Ояяри
91
Ляказетт
22
22
91
Ляказетт
77
97
Родригес
97
Родригес
77
24
4
4
24
10
Мартинш
70
70
10
Мартинш
15
80
80
15
17
Моквана
22
22
17
Моквана
9
Аль-Сома
21
21
9
Аль-Сома
Остались в запасе
Неом
Аль-Хазм
26
Мустафа Малайека
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
33
Majed Al Ghamdi
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
2
S. Al Rashid
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
5
Mohammed Issa
ЦЗ
2
S. Al Rashid
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Неом - Аль-Хазм
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
12
Офсайды
5
3
Количество передач
461
355
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.52
1.32
xGP (предотвращенные голы)
1.53
1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Неом» против «Аль-Хазма», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неом» – «Аль-Хазм»

«Неом» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Неом
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