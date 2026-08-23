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«Рома» – «Фиорентина»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027

23 августа 2026 9:49
Рома - Фиорентина
24 авг. 2026, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Ромы» с форой (-1)
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 1 тура Серии А между «Ромой» и «Фиорентиной» пройдет 24 августа 2026 года в Риме на «Олимпийском стадионе». Обе команды подходят к старту сезона в хорошей форме: хозяева не проигрывают в пяти последних домашних матчах, гости – в восьми из десяти последних встреч. При этом «Рома» имеет явное преимущество в очных противостояниях, выиграв три последних матча у «Фиорентины». Кто окажется сильнее – столичный клуб, опирающийся на поддержку трибун, или флорентийцы, которые набрали уверенный ход и способны прервать неудачную серию в Риме?

Кто победит в матче

«Рома» подходит к игре с мощным атакующим потенциалом и домашней уверенностью. Команда забивает в двадцати одном из двадцати трeх последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола. В очных встречах с «Фиорентиной» римляне также стабильны: они забивают в восьми последних матчах против этого соперника и выиграли три последних встречи подряд. Однако оборона хозяев вызывает серьeзные опасения – в среднем 2,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и «Рома» пропускает в пяти последних матчах. Это даeт «Фиорентине» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь римлянам доминировать.

«Фиорентина» подходит к матчу с хорошей формой: команда не проигрывает в восьми из десяти последних встреч, а в атаке стабильна – забивает в восьми последних матчах, в среднем принося 2,00 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Ромой» гости также регулярно отличаются, но их защита небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В предсезонных товарищеских матчах «Фиорентина» сыграла вничью с «Депортиво» (1:1) и «Реал Мадридом» (2:2), одержала победу над «Уотфордом» (1:0), но уступила КПР (2:3). Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление «Ромы» на еe поле.

Итоговый вывод: несмотря на проблемы в обороне, «Рома» имеет преимущество домашнего поля и очной статистики, а также мощную атаку, которая регулярно приносит голы. «Фиорентина» опасна, но еe защита уязвима, что позволит хозяевам одержать победу. Наиболее вероятный исход – победа «Ромы» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Рома» имеет значительный перевес: 39 побед против 14 у «Фиорентины», ещe 16 матчей завершились вничью. При этом римляне выиграли три последних очных встречи и забивают в восьми последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Фиорентины» стабильна, но еe оборона пропускает в каждом матче, а выездные игры против «Ромы» часто складываются неудачно. Это создаeт предпосылки для очередной победы хозяев, несмотря на атакующий потенциал гостей.

Личные встречи
Побед - 26 (58%)
Ничьих - 8 (18%)
Побед - 11 (24%)
80
Забитых мячей
60
1.78
В среднем за матч
1.33
4:2
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
7 : 1
30.01.2019
Рома
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2 : 2
10.03.2024
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4 : 0
04.05.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1 : 2
05.10.2025
Рома
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
1 : 0
04.05.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
5 : 1
27.10.2024
Рома
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2 : 2
10.03.2024
Рома
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 1
10.12.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
2 : 1
27.05.2023
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2 : 0
15.01.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
2 : 0
09.05.2022
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
3 : 1
22.08.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1 : 2
03.03.2021
Рома
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
2 : 0
01.11.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2 : 1
26.07.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 4
20.12.2019
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 2
03.04.2019
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
7 : 1
30.01.2019
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
1 : 1
03.11.2018
Рома
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
0 : 2
07.04.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2 : 4
05.11.2017
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
07.02.2017
Фиорентина
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1 : 0
18.09.2016
Рома
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
4 : 1
04.03.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
1 : 2
25.10.2015
Рома
Лига Европы, 1/8 финала
Рома
0 : 3
19.03.2015
Фиорентина
Лига Европы, 1/8 финала
Фиорентина
1 : 1
12.03.2015
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Рома
0 : 2
03.02.2015
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 1
25.01.2015
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2 : 0
30.08.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 1
19.04.2014
Рома
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
2 : 1
08.12.2013
Фиорентина
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
0 : 1
04.05.2013
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 1
16.01.2013
Рома
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
4 : 2
08.12.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 2
25.04.2012
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
3 : 0
11.01.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
04.12.2011
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2 : 2
20.03.2011
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 2
10.11.2010
Фиорентина
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
0 : 1
07.02.2010
Рома
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
3 : 1
20.09.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
4 : 1
25.04.2009
Рома
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
1 : 0
30.11.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1 : 0
24.02.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 2
26.09.2007
Рома
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
86
Родригу Мора
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
33
Виери Сантос
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
21
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
42
Кристи Инao Улаи
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
72
Brando Mazzeo
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
70
Federico Croci
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
77
23
Манчини
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
86
Мора
14
Мален
21
Дибала
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
17
Мариу
20
Додо
3
Дрэгушин
3
Раньери
29
Атта
27
Ндур
4
Брешианини
44
Фаджоли
30
Мастантуоно
32
Пеллегрино
86
Мора
18
Соуле
18
Соуле
86
Мора
22
Эрмосо
3
Кулиеракис
3
Кулиеракис
22
Эрмосо
14
Мален
9
Кастро
9
Кастро
14
Мален
21
Дибала
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
21
Дибала
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
4
Брешианини
20
Хименес
20
Хименес
4
Брешианини
44
Фаджоли
42
Улаи
42
Улаи
44
Фаджоли
30
Мастантуоно
9
Кен
9
Кен
30
Мастантуоно
29
Атта
8
Мандрагора
8
Мандрагора
29
Атта
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
47
Робинио Ваз
ЦФ
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Науэль Молина
ПЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
33
Виери Сантос
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
21
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
72
Brando Mazzeo
ЦП
70
Federico Croci
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
47
Робинио Ваз
ЦФ
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Науэль Молина
ПЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
Остались в запасе
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
53
Оливер Кристенсен
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
33
Виери Сантос
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
21
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
72
Brando Mazzeo
ЦП
70
Federico Croci
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Фабио Гроссо
Рома
Точно не сыграют
Лоренцо Пеллегрини
АП
Muhammed Bah
ЦП
Фиорентина
Точно не сыграют
Фабиано Паризи
ЛЗ
Риккардо Соттиль
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ромы» с разницей как минимум в один мяч. Домашняя форма, уверенность в очных встречах и стабильная атака хозяев должны помочь им переиграть «Фиорентину», несмотря на проблемы в обороне. Гости способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в Риме. Рекомендуемая ставка – победа «Ромы» с форой (-1) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Фиорентиной» состоится 24 августа 2026 года в Риме на «Олимпийском стадионе» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».

«Рома» – «Фиорентина»: смотреть онлайн.

2.10
Победа «Ромы» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Фиорентина Рома
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