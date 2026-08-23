Матч 1 тура Серии А между «Ромой» и «Фиорентиной» пройдет 24 августа 2026 года в Риме на «Олимпийском стадионе». Обе команды подходят к старту сезона в хорошей форме: хозяева не проигрывают в пяти последних домашних матчах, гости – в восьми из десяти последних встреч. При этом «Рома» имеет явное преимущество в очных противостояниях, выиграв три последних матча у «Фиорентины». Кто окажется сильнее – столичный клуб, опирающийся на поддержку трибун, или флорентийцы, которые набрали уверенный ход и способны прервать неудачную серию в Риме?

Кто победит в матче

«Рома» подходит к игре с мощным атакующим потенциалом и домашней уверенностью. Команда забивает в двадцати одном из двадцати трeх последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола. В очных встречах с «Фиорентиной» римляне также стабильны: они забивают в восьми последних матчах против этого соперника и выиграли три последних встречи подряд. Однако оборона хозяев вызывает серьeзные опасения – в среднем 2,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и «Рома» пропускает в пяти последних матчах. Это даeт «Фиорентине» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь римлянам доминировать.

«Фиорентина» подходит к матчу с хорошей формой: команда не проигрывает в восьми из десяти последних встреч, а в атаке стабильна – забивает в восьми последних матчах, в среднем принося 2,00 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Ромой» гости также регулярно отличаются, но их защита небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В предсезонных товарищеских матчах «Фиорентина» сыграла вничью с «Депортиво» (1:1) и «Реал Мадридом» (2:2), одержала победу над «Уотфордом» (1:0), но уступила КПР (2:3). Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление «Ромы» на еe поле.

Итоговый вывод: несмотря на проблемы в обороне, «Рома» имеет преимущество домашнего поля и очной статистики, а также мощную атаку, которая регулярно приносит голы. «Фиорентина» опасна, но еe защита уязвима, что позволит хозяевам одержать победу. Наиболее вероятный исход – победа «Ромы» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Рома» имеет значительный перевес: 39 побед против 14 у «Фиорентины», ещe 16 матчей завершились вничью. При этом римляне выиграли три последних очных встречи и забивают в восьми последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Фиорентины» стабильна, но еe оборона пропускает в каждом матче, а выездные игры против «Ромы» часто складываются неудачно. Это создаeт предпосылки для очередной победы хозяев, несмотря на атакующий потенциал гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ромы» с разницей как минимум в один мяч. Домашняя форма, уверенность в очных встречах и стабильная атака хозяев должны помочь им переиграть «Фиорентину», несмотря на проблемы в обороне. Гости способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в Риме. Рекомендуемая ставка – победа «Ромы» с форой (-1) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Фиорентиной» состоится 24 августа 2026 года в Риме на «Олимпийском стадионе» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».