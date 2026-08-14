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«Ростов» – «Рубин»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

14 августа 2026 10:00
Ростов - Рубин
15 авг. 2026, суббота 18:30 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Ростова»
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Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Рубином» пройдет 15 августа в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене». Обе команды имеют по 4 очка и соседствуют в середине таблицы, но подошли к игре с разными показателями: Ростов демонстрирует мощную атаку (2,20 гола в среднем за последние пять игр), тогда как Рубин много пропускает (2,20 гола за тот же отрезок). В очных встречах на домашнем стадионе Ростов не проигрывает в пяти последних матчах, однако казанцы стабильно забивают в очных противостояниях. Кто же сумеет набрать первые три очка в этом сезоне – хозяева, которые традиционно сильны на «Ростов Арене», или гости, которые сделают ставку на свою выездную устойчивость?

Кто победит в матче

В пользу «Ростова» говорит их впечатляющая результативность и уверенная игра на своем поле. Желто-синие забивают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражают ворота соперников 2,20 раза за матч – один из лучших показателей в лиге. Кроме того, Ростов не проигрывает в пяти последних домашних матчах против Рубина, что дает им серьезное психологическое преимущество. Оборона хозяев выглядит достаточно надежной – в среднем они пропускают 1,00 гола за последние пять игр. В предыдущем туре Ростов сыграл вничью с ЦСКА (0-0), а до этого разгромил «Родину» (4-2), что подтверждает их атакующий потенциал. При поддержке родных трибун южане должны использовать свое преимущество.

«Рубин» подходит к матчу с серьезными проблемами в обороне – команда пропускает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает 2,20 гола. Однако в атаке казанцы стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 1,40 гола. На выезде Рубин чувствует себя уверенно – он не проигрывает в пяти из семи последних гостевых матчей РПЛ. В очных встречах с Ростовом казанцы забивают в пяти из семи последних матчей, что дает им надежду на гол на «Ростов Арене». В последнем туре Рубин сыграл вничью с «Оренбургом» (1-1), а в Кубке России уступил «Родине» (0-5), что говорит о нестабильности, но при этом команда способна создавать моменты.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что Ростов имеет преимущество в атаке и домашней статистике, тогда как Рубин полагается на выездную устойчивость и умение забивать в личных встречах. Однако текущая форма хозяев и их мощная атака должны стать решающими факторами. Ожидается, что Ростов добьется победы, хотя Рубин, вероятно, сможет отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе Ростов имеет преимущество – команда не проигрывает в пяти последних матчах против Рубина в Ростове-на-Дону. При этом Рубин стабильно забивает в очных встречах (в пяти из семи последних матчей). Текущая форма Ростова в атаке впечатляет (2,20 гола за игру), тогда как защита Рубина пропускает в среднем 2,20 гола за последние пять игр. Учитывая эти факторы, Ростов выглядит фаворитом, хотя гости способны создать проблемы за счет своих контратак.

Личные встречи
Побед - 17 (35%)
Ничьих - 14 (29%)
Побед - 17 (35%)
54
Забитых мячей
53
1.13
В среднем за матч
1.1
5:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
5 : 1
07.11.2021
Рубин
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 1
15.08.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 1
15.08.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
2 : 0
06.12.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1 : 0
17.08.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
1 : 0
11.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 1
09.08.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
3 : 1
11.05.2024
Ростов
Россия. Кубок, 4 тур
Рубин
1 : 1
20.09.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
3 : 0
12.08.2023
Рубин
Россия. Кубок, 1 тур
Ростов
1 : 0
26.07.2023
Рубин
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1 : 2
14.03.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
5 : 1
07.11.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0 : 1
10.04.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0 : 2
22.11.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0 : 0
16.07.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2 : 1
25.08.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
0 : 2
16.03.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1 : 1
31.08.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1 : 1
21.04.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0 : 1
15.10.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
4 : 2
14.05.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0 : 0
18.11.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1 : 0
04.12.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
0 : 3
10.08.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
2 : 0
21.03.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1 : 2
13.09.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Рубин
1 : 2
30.03.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
0 : 0
03.11.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
1 : 1
14.04.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0 : 4
30.09.2012
Рубин
Россия. Кубок, 1/2 финала
Рубин
2 : 0
11.04.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
1 : 1
28.10.2011
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
1 : 3
18.06.2011
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
2 : 1
16.10.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0 : 2
10.05.2010
Рубин
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1 : 2
25.10.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
13.06.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
1 : 1
19.08.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
0 : 0
29.04.2007
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Рубин
0 : 1
07.03.2007
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
3 : 1
04.03.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
2 : 1
20.08.2006
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
2 : 1
19.03.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0 : 1
27.08.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1 : 1
23.04.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
1 : 0
08.11.2004
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1 : 1
27.03.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 1
26.07.2003
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
5 : 0
19.06.2003
Ростов
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
(К) АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Ростов
34
Даниил Голиков
ВР
84
Артем Петров
ВР
13
Денис Титов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Даниил Шанталий
АП
80
Карим Мадрахимов
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
13
Жахонгир Урозов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Назми Грипши
АП
7
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
40
Ногейра
87
Лангович
3
Сако
8
Миронов
10
Комаров
18
Кучаев
7
Роналдо
6
Олусегун
99
Сулейманов
3-5-1-1
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
3
Мальдонадо
12
Арройо
14
Сааведра
6
Иву
22
Ходжа
18
Игнатьев
23
Безруков
43
Сиве
8
Миронов
27
Прохин
27
Прохин
8
Миронов
6
Олусегун
5
Михайлов
5
Михайлов
6
Олусегун
99
Сулейманов
69
Голенков
69
Голенков
99
Сулейманов
12
Арройо
98
Лобов
98
Лобов
12
Арройо
14
Сааведра
71
Рожков
71
Рожков
14
Сааведра
18
Игнатьев
7
Юкич
7
Юкич
18
Игнатьев
23
Безруков
44
Кузнецов
44
Кузнецов
23
Безруков
Остались в запасе
Ростов
Рубин
34
Даниил Голиков
ВР
84
Артем Петров
ВР
13
Денис Титов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
80
Карим Мадрахимов
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
13
Жахонгир Урозов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Назми Грипши
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
84
Артем Петров
ВР
13
Денис Титов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
80
Карим Мадрахимов
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
13
Жахонгир Урозов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Назми Грипши
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Франк Артига
Ростов
Точно не сыграют
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Рубин
Точно не сыграют
Урош Дрезгич
ЦЗ
Алексей Грицаенко
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ростова». Хозяева имеют преимущество в атаке (2,20 гола за игру), стабильную домашнюю форму (пять матчей без поражений против Рубина) и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на выездную устойчивость, слишком много пропускают (2,20 гола за игру) и уступают в текущей форме. Ожидаем, что Ростов продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Ростова» с коэффициентом 2,15.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином» состоится 15 августа 2026 года в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» и начнется в 18-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.

«Ростов» – «Рубин»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

2.15
Победа «Ростова»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов
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