Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Рубином» пройдет 15 августа в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене». Обе команды имеют по 4 очка и соседствуют в середине таблицы, но подошли к игре с разными показателями: Ростов демонстрирует мощную атаку (2,20 гола в среднем за последние пять игр), тогда как Рубин много пропускает (2,20 гола за тот же отрезок). В очных встречах на домашнем стадионе Ростов не проигрывает в пяти последних матчах, однако казанцы стабильно забивают в очных противостояниях. Кто же сумеет набрать первые три очка в этом сезоне – хозяева, которые традиционно сильны на «Ростов Арене», или гости, которые сделают ставку на свою выездную устойчивость?

Кто победит в матче

В пользу «Ростова» говорит их впечатляющая результативность и уверенная игра на своем поле. Желто-синие забивают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражают ворота соперников 2,20 раза за матч – один из лучших показателей в лиге. Кроме того, Ростов не проигрывает в пяти последних домашних матчах против Рубина, что дает им серьезное психологическое преимущество. Оборона хозяев выглядит достаточно надежной – в среднем они пропускают 1,00 гола за последние пять игр. В предыдущем туре Ростов сыграл вничью с ЦСКА (0-0), а до этого разгромил «Родину» (4-2), что подтверждает их атакующий потенциал. При поддержке родных трибун южане должны использовать свое преимущество.

«Рубин» подходит к матчу с серьезными проблемами в обороне – команда пропускает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает 2,20 гола. Однако в атаке казанцы стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 1,40 гола. На выезде Рубин чувствует себя уверенно – он не проигрывает в пяти из семи последних гостевых матчей РПЛ. В очных встречах с Ростовом казанцы забивают в пяти из семи последних матчей, что дает им надежду на гол на «Ростов Арене». В последнем туре Рубин сыграл вничью с «Оренбургом» (1-1), а в Кубке России уступил «Родине» (0-5), что говорит о нестабильности, но при этом команда способна создавать моменты.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что Ростов имеет преимущество в атаке и домашней статистике, тогда как Рубин полагается на выездную устойчивость и умение забивать в личных встречах. Однако текущая форма хозяев и их мощная атака должны стать решающими факторами. Ожидается, что Ростов добьется победы, хотя Рубин, вероятно, сможет отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на домашнем стадионе Ростов имеет преимущество – команда не проигрывает в пяти последних матчах против Рубина в Ростове-на-Дону. При этом Рубин стабильно забивает в очных встречах (в пяти из семи последних матчей). Текущая форма Ростова в атаке впечатляет (2,20 гола за игру), тогда как защита Рубина пропускает в среднем 2,20 гола за последние пять игр. Учитывая эти факторы, Ростов выглядит фаворитом, хотя гости способны создать проблемы за счет своих контратак.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ростова». Хозяева имеют преимущество в атаке (2,20 гола за игру), стабильную домашнюю форму (пять матчей без поражений против Рубина) и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на выездную устойчивость, слишком много пропускают (2,20 гола за игру) и уступают в текущей форме. Ожидаем, что Ростов продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Ростова» с коэффициентом 2,15.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином» состоится 15 августа 2026 года в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» и начнется в 18-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.