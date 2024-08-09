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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 09 августа 2024
Ростов
09.08.2024, пятница, 20:45
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
14'
Д. Глебов
62'
М. Даку (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Рубин
87'
Замена
М. Апшацев
️️️️
У. Иву
87'
Замена
А. Зотов
️️️️
Д. Шабанхаджай
87'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Юкич
85'
Желтая карточка
А. Юкич
Замена
Р. Саравия
️️️️
К. Щетинин
84'
Замена
Е. Чернов
️️️️
И. Вахания
84'
78'
Желтая карточка
У. Иву
75'
Замена
В. Вада
️️️️
Н. Чумич
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
71'
68'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
И. Рожков
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Азнауров
64'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Даку
Желтая карточка
А. Лангович
51'
Желтая карточка
Е. Голенков
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Глебов
Пас отдал
Роналдо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
77
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ятимов
87
Лангович
3
Сако
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
73
Азнауров
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
3-3-1-2-1
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
71
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
23
Безруков
27
Чумич
77
Юкич
19
Даку
40
Вахания
23
Чернов
23
Чернов
40
Вахания
10
Щетинин
5
Саравия
5
Саравия
10
Щетинин
73
Азнауров
19
Байрамян
19
Байрамян
73
Азнауров
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
77
Юкич
19
Иванов
19
Иванов
77
Юкич
27
Чумич
23
Вада
23
Вада
27
Чумич
Шабанхаджай
21
Зотов
21
Зотов
Шабанхаджай
6
Иву
6
Апшацев
6
Апшацев
6
Иву
71
Рожков
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
71
Рожков
Остались в запасе
Ростов
Рубин
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Рубин
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
15
Офсайды
1
5
Количество передач
466
299
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
66
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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