Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 03 ноября 2013
Ростов
03.11.2013, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
Замена
Д. Полоз
️️️️
Х. Милич
89'
Замена
И. Лоло
️️️️
Джано
86'
73'
Желтая карточка
Р. Еременко
71'
Желтая карточка
С. Навас
68'
Замена
С. Азмун
️️️️
Р. Мухаметшин
61'
Замена
В. Кулик
️️️️
Я. М'Вила
46'
Замена
Р. Еременко
️️️️
М. Вакасо
Желтая карточка
Т. Калачев
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
7
Джано
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
42
Ксулу
43
Логашов
8
Гацкан
7
Шешуков
8
Канга
7
Джано
2
Калачев
22
Дзюба
4-2-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
4
Кверквелия
17
Мавинга
6
М'Вила
10
Натхо
22
Вакасо
7
Рязанцев
61
Карадениз
23
Мухаметшин
7
Джано
5
Лоло
5
Лоло
7
Джано
19
Милич
7
Полоз
7
Полоз
19
Милич
6
М'Вила
55
Кулик
55
Кулик
6
М'Вила
22
Вакасо
26
Еременко
26
Еременко
22
Вакасо
23
Мухаметшин
20
Азмун
20
Азмун
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Ростов
Рубин
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
Новости команд
Все
Ростов
Рубин
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
13 ноября
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+