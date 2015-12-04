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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 04 декабря 2015
Ростов
04.12.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
37'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
Желтая карточка
К. Нобоа
85'
84'
Замена
В. Дядюн
️️️️
С. Кисляк
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Б. Ротенберг
82'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Д. Полоз
78'
70'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Д. Билялетдинов
42'
Красная карточка
Благо
Желтая карточка
Т. Калачев
42'
Желтая карточка
С. Джанаев
42'
39'
Замена
В. Устинов
️️️️
Р. Камболов
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
37'
36'
Желтая карточка
С. Кисляк
Желтая карточка
Б. Ротенберг
34'
30'
Желтая карточка
Р. Камболов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
40
Благо
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Ростов
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Джанаев
28
Ротенберг
99
Новосельцев
44
Навас
34
Маргасов
8
Гацкан
28
Могилевец
16
Нобоа
2
Калачев
7
Полоз
11
Бухаров
3-2-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
21
Котуньо
15
Кисляк
88
Камболов
21
Оздоев
40
Благо
14
Билялетдинов
99
Канунников
32
Девич
28
Ротенберг
5
Трошечкин
5
Трошечкин
28
Ротенберг
7
Полоз
8
Канга
8
Канга
7
Полоз
88
Камболов
19
Устинов
19
Устинов
88
Камболов
14
Билялетдинов
22
Эдуардо
22
Эдуардо
14
Билялетдинов
15
Кисляк
17
Дядюн
17
Дядюн
15
Кисляк
Остались в запасе
Ростов
Рубин
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
86
Бен Су Ю
ЦП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Ростов - Рубин
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Павел Кулалаев (Волгоград)
Резервный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Инспектор:
Юрий Валериевич Баскаков (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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