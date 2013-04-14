Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 14 апреля 2013
Рубин
14.04.2013, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
78'
Г. Карадениз
65'
Д. Полоз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ростов
81'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 1:1!
Г. Карадениз
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
78'
69'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Я. Голенда
66'
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Е. Стариков
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Полоз
Пас отдал
Я. Голенда
Замена
С. Кисляк
️️️️
В. Калешин
60'
Травма
В. Калешин
59'
Замена
В. Дядюн
️️️️
П. Орбаис
46'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Касаев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
87
Евгений Стариков
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
5
Маркано
17
Калешин
10
Натхо
6
Орбаис
61
Карадениз
26
Еременко
11
Касаев
23
Рондон
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
34
Маргасов
42
Ксулу
0
Дьяков
3
Гетигежев
8
Гацкан
7
Шешуков
8
Канга
87
Стариков
7
Полоз
16
Голенда
17
Калешин
15
Кисляк
15
Кисляк
17
Калешин
11
Касаев
7
Рязанцев
7
Рязанцев
11
Касаев
6
Орбаис
17
Дядюн
17
Дядюн
6
Орбаис
87
Стариков
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
87
Стариков
16
Голенда
27
Лазович
27
Лазович
16
Голенда
7
Полоз
10
Кириченко
10
Кириченко
7
Полоз
Остались в запасе
Рубин
Ростов
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Рубин - Ростов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
Ростов
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
27
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
27
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+