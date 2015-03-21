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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 21 марта 2015
Рубин
21.03.2015, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
84'
И. Портнягин
90+2'
М. Оздоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ростов
ГОЛ! 2:0!
М. Оздоев
Пас отдал
К. Эдуардо
90'
+2
Замена
С. Кисляк
️️️️
М. Канунников
90'
Желтая карточка
О. Кузьмин
85'
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
Пас отдал
Благо
84'
80'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Т. Калачев
69'
Желтая карточка
В. Дьяков
Пенальти не реализован!
К. Эдуардо
68'
Замена
Г. Котуньо
️️️️
Э. Набиуллин
66'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
В. Дядюн
64'
53'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Бухаров
35'
Замена
М. Григорьев
️️️️
М. Думбия
33'
Травма
М. Думбия
26'
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
Э. Набиуллин
25'
20'
Желтая карточка
А. Гацкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
17
Владимир Дядюн
ЛП
40
Благо
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-2-2-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
44
Навас
23
Кузьмин
40
Благо
88
Камболов
17
Дядюн
21
Оздоев
99
Канунников
97
Портнягин
3-3-2-1-1
1
Плетикоса
99
Новосельцев
0
Дьяков
15
Баштуш
5
Лоло
8
Гацкан
19
Милич
2
Калачев
17
Ребко
7
Думбия
11
Бухаров
3
Набиуллин
21
Котуньо
21
Котуньо
3
Набиуллин
99
Канунников
15
Кисляк
15
Кисляк
99
Канунников
17
Дядюн
22
Эдуардо
22
Эдуардо
17
Дядюн
7
Думбия
10
Григорьев
10
Григорьев
7
Думбия
2
Калачев
8
Канга
8
Канга
2
Калачев
11
Бухаров
22
Дзюба
22
Дзюба
11
Бухаров
Остались в запасе
Рубин
Ростов
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
10
Марко Ливайя
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
10
Марко Ливайя
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Рубин
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:00 (прямая)
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