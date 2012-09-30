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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 30 сентября 2012
Ростов
30.09.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Рубин
18'
Х. Саломон Рондон
31'
Х. Саломон Рондон
81'
С. Боккетти
90+4'
В. Дядюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
В. Дядюн
Пас отдал
Г. Карадениз
86'
Замена
А. Еременко
️️️️
Р. Еременко
82'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Х. Саломон Рондон
81'
ГОЛ! 0:3!
С. Боккетти
Пас отдал
Б. Натхо
79'
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Рязанцев
Желтая карточка
А. Иванов
76'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Кириченко
71'
Замена
А. Иванов
️️️️
Э. Чеснаускис
71'
68'
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
В. Кисенков
67'
Замена
С. Ксулу
️️️️
Ф. Синама-Понголь
57'
Красная карточка
К. Салата
53'
Желтая карточка
И. Окоронкво
52'
44'
Желтая карточка
А. Рязанцев
31'
ГОЛ! 0:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Р. Еременко
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Г. Карадениз
6'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-4-2
1
Плетикоса
3
Гетигежев
19
Салата
4
Окоронкво
15
Кисенков
88
Чеснаускис
30
Кочиш
8
Гацкан
21
Бентли
10
Кириченко
54
Синама-Понголь
4-1-4-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
16
Боккетти
5
Маркано
6
Орбаис
26
Еременко
7
Рязанцев
10
Натхо
61
Карадениз
23
Рондон
88
Чеснаускис
59
Иванов
59
Иванов
88
Чеснаускис
54
Синама-Понголь
42
Ксулу
42
Ксулу
54
Синама-Понголь
10
Кириченко
16
Голенда
16
Голенда
10
Кириченко
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Касаев
7
Рязанцев
26
Еременко
20
Еременко
20
Еременко
26
Еременко
23
Рондон
17
Дядюн
17
Дядюн
23
Рондон
Остались в запасе
Ростов
Рубин
12
Николай Заболотный
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
80
Алиреза Хагиги
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Рубин
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
Павел Кулалаев (Волжский)
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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