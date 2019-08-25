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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 25 августа 2019
Ростов
25.08.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
29'
Э. Шомуродов
87'
А. Саплинов
15'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
Желтая карточка
Э. Шомуродов
90'
+2
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Саплинов
90'
+2
Замена
А. Логашов
️️️️
А. Ионов
90'
89'
Замена
К. Закиров
️️️️
Е. Башкиров
89'
Замена
Н. Макаров
️️️️
Б. Микелтадзе
ГОЛ! 2:1!
А. Саплинов
Пас отдал
Е. Чернов
87'
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Глебов
76'
44'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
В. Подберезкин
ГОЛ! 1:1!
Э. Шомуродов
29'
15'
ГОЛ! 0:1!
Е. Марков
Пас отдал
В. Подберезкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Ростов
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Рубин
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
8
Камиль Закиров
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
4-2-1-2-1
23
Бабурин
23
Чернов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
34
Козлов
17
Норманн
15
Глебов
26
Еременко
55
Саплинов
11
Ионов
14
Шомуродов
3-1-4-2
99
Дюпин
28
Сорокин
15
Плиев
5
Степанов
44
Башкиров
17
Коновалов
22
Давиташвили
94
Данченко
92
Подберезкин
99
Микелтадзе
20
Марков
15
Глебов
17
Зуев
17
Зуев
15
Глебов
11
Ионов
43
Логашов
43
Логашов
11
Ионов
55
Саплинов
11
Долгов
11
Долгов
55
Саплинов
44
Башкиров
8
Закиров
8
Закиров
44
Башкиров
99
Микелтадзе
59
Макаров
59
Макаров
99
Микелтадзе
92
Подберезкин
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
92
Подберезкин
Остались в запасе
Ростов
Рубин
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Давид Волк
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Статистика матча Ростов - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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