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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 11 апреля 2012
Рубин
11.04.2012, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Ростов
81'
С. Боккетти
83'
И. Смольников (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Ростов
90'
+3
Желтая карточка
И. Окоронкво
90'
+2
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Э. Бракамонте
87'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Полоз
Замена
О. Мартинс
️️️️
Н. Вальдес
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Смольников
Пас отдал
К. Ансальди
83'
ГОЛ! 1:0!
С. Боккетти
Пас отдал
Г. Карадениз
81'
Замена
К. Ансальди
️️️️
В. Калешин
71'
Травма
В. Калешин
70'
62'
Желтая карточка
Э. Бракамонте
Замена
С. Давыдов
️️️️
А. Касаев
52'
Травма
А. Касаев
52'
32'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Чеснаускис
28'
Травма
Э. Чеснаускис
11'
Желтая карточка
Р. Емельянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
30
Рэзван Кочиш
ЛП
8
Денис Колодин
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Александр Гацкан
(К)
ЦП
88
Эдгарас Чеснаускис
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
16
Боккетти
23
Кузьмин
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
11
Касаев
61
Карадениз
16
Вальдес
4-2-3-1
30
Песьяков
8
Смольников
4
Окоронкво
19
Салата
16
Круглов
8
Колодин
92
Емельянов
88
Чеснаускис
8
Гацкан
30
Кочиш
19
Бракамонте
17
Калешин
14
Ансальди
14
Ансальди
17
Калешин
16
Вальдес
9
Мартинс
9
Мартинс
16
Вальдес
11
Касаев
10
Давыдов
10
Давыдов
11
Касаев
19
Бракамонте
19
Байрамян
19
Байрамян
19
Бракамонте
88
Чеснаускис
7
Полоз
7
Полоз
88
Чеснаускис
Полоз
10
Кириченко
10
Кириченко
Полоз
Остались в запасе
Рубин
Ростов
34
Никита Бочаров
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Рубин - Ростов
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Виктор Кулагин (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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