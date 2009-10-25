Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 25 октября 2009
Ростов
25.10.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
47'
М. Ахметович
16'
А. Домингес
44'
К. Ансальди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
Замена
Х. Кабзе
️️️️
А. Домингес
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Касаев
Замена
Е. Луценко
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Валикаев
️️️️
Б. Петрович
ГОЛ! 1:2!
М. Ахметович
ГОЛ! 0:2!
К. Ансальди
Желтая карточка
А. Шериев
Желтая карточка
Б. Петрович
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Д. Акимов
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
А. Касаев
Травма
А. Павленко
Желтая карточка
Р. Шаронов
Желтая карточка
Н. Сливич
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Домингес
Желтая карточка
В. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
8
Александр Черкес
(К)
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
16
Астемир Шериев
ЦЗ
0
Ненад Сливич
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
11
Алан Касаев
ПП
61
Гекдениз Карадениз
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
0
Ен Чо Хонг
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Рубин
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-4-2
16
Мандрыкин
8
Черкес
6
Ленгиел
16
Шериев
0
Сливич
8
Гацкан
11
Петрович
24
Кульчий
8
Павленко
10
Лебеденко
90
Ахметович
4-4-1-1
1
Рыжиков
17
Калешин
76
Шаронов
44
Навас
14
Ансальди
11
Касаев
16
Нобоа
15
Муравски
7
Рязанцев
10
Домингес
61
Карадениз
11
Петрович
5
Валикаев
5
Валикаев
11
Петрович
8
Павленко
98
Акимов
98
Акимов
8
Павленко
10
Лебеденко
48
Луценко
48
Луценко
10
Лебеденко
11
Касаев
0
Быстров
0
Быстров
11
Касаев
10
Домингес
99
Кабзе
99
Кабзе
10
Домингес
Остались в запасе
Ростов
Рубин
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
0
Ен Чо Хонг
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
0
Ен Чо Хонг
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Рубин
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Резервный судья:
А. Резников (Ярославль)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Ростов
Рубин
Мостовой – об Альбе: «Из «Ростова» оператора увольняют, а он на следующий день – тренер «Родины»
Вчера, 18:11
5
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
Вчера, 11:47
4
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
Вчера, 11:25
15
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
8 ноября
6
Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
8 ноября
4
Мостовой – об Альбе: «Из «Ростова» оператора увольняют, а он на следующий день – тренер «Родины»
Вчера, 18:11
5
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
Вчера, 11:47
4
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
Вчера, 11:25
15
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
8 ноября
6
Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
8 ноября
4
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+