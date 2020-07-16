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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 16 июля 2020
Рубин
16.07.2020, четверг, 18:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ростов
90'
+1
Замена
Д. Прошляков
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
Ф. Уремович
85'
Желтая карточка
П. Сантос
81'
81'
Желтая карточка
А. Долгов
79'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
А. Саплинов
79'
Замена
А. Долгов
️️️️
Х. Байрамян
Желтая карточка
Д. Тарасов
67'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Д. Йевтич
64'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
О. Абильдгор
64'
Замена
Е. Марков
️️️️
И. Игнатьев
64'
61'
Замена
А. Логашов
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
И. Самошников
52'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Д. Макаров
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Глебов
38'
Желтая карточка
Х. Байрамян
24'
Желтая карточка
И. Попов
18'
Желтая карточка
Е. Чернов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Дюпин
71
Самошников
15
Старфельт
28
Сантос
22
Уремович
28
Абильдгор
17
Коновалов
7
Йевтич
7
Кварацхелия
77
Макаров
18
Игнатьев
3-1-2-3-1
30
Песьяков
6
Хаджикадунич
55
Осипенко
23
Чернов
15
Глебов
10
Мамаев
71
Попов
11
Ионов
19
Байрамян
55
Саплинов
14
Шомуродов
28
Абильдгор
23
Тарасов
23
Тарасов
28
Абильдгор
7
Йевтич
22
Давиташвили
22
Давиташвили
7
Йевтич
77
Макаров
17
Бакаев
17
Бакаев
77
Макаров
18
Игнатьев
20
Марков
20
Марков
18
Игнатьев
55
Саплинов
3
Ведерников
3
Ведерников
55
Саплинов
10
Мамаев
43
Логашов
43
Логашов
10
Мамаев
19
Байрамян
11
Долгов
11
Долгов
19
Байрамян
11
Ионов
22
Прошляков
22
Прошляков
11
Ионов
Остались в запасе
Рубин
Ростов
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Ростов
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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