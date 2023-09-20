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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 20 сентября 2023
Рубин
20.09.2023, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Ростов
49'
М. Апшацев
27'
Г. Игнатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Ростов
ГОЛ!
Г. Игнатов
2:4
Пенальти не реализован!
У. Дрезгич
ГОЛ!
К. Щетинин
2:3
ГОЛ!
И. Коновалов
2:2
ГОЛ!
Е. Голенков
1:2
ГОЛ!
И. Вуячич
1:1
ГОЛ!
Р. Тугарев
0:1
Пенальти не реализован!
У. Рахмоналиев
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Н. Чумич
85'
Замена
И. Вуячич
️️️️
Е. Сорокин
85'
82'
Замена
М. Мохеби
️️️️
А. Ионов
Замена
У. Рахмоналиев
️️️️
М. Апшацев
78'
Замена
М. Даку
️️️️
М. Уридия
78'
72'
Желтая карточка
А. Лангович
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Д. Кузнецов
66'
64'
Замена
Е. Голенков
️️️️
И. Комаров
64'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Р. Акбашев
ГОЛ! 1:1!
М. Апшацев
Пас отдал
Н. Чумич
49'
46'
Замена
В. Мелехин
️️️️
И. Кирш
Желтая карточка
У. Дрезгич
45'
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игнатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
66
Никита Янович
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-1-2-2-2
66
Янович
12
Ширяев
28
Сорокин
14
Мартынович
6
Апшацев
23
Безруков
17
Коновалов
44
Кузнецов
27
Чумич
25
Уридия
26
Дрезгич
3-2-1-3-1
30
Медведев
22
Семенчук
87
Лангович
3
Кирш
67
Игнатов
27
Прохин
99
Акбашев
11
Ионов
10
Щетинин
8
Тугарев
10
Комаров
28
Сорокин
5
Вуячич
5
Вуячич
28
Сорокин
6
Апшацев
7
Рахмоналиев
7
Рахмоналиев
6
Апшацев
44
Кузнецов
77
Ранджелович
77
Ранджелович
44
Кузнецов
25
Уридия
19
Даку
19
Даку
25
Уридия
27
Чумич
7
Фамейе
7
Фамейе
27
Чумич
3
Кирш
4
Мелехин
4
Мелехин
3
Кирш
99
Акбашев
47
Уткин
47
Уткин
99
Акбашев
11
Ионов
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Ионов
10
Комаров
69
Голенков
69
Голенков
10
Комаров
Остались в запасе
Рубин
Ростов
50
Егор Шамов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
30
Сергей Песьяков
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Екатерина Курочкина
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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